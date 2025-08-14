«Тернопільводоканал» запрошує на роботу
👷♂️КП «Тернопільводоканал» запрошує на роботу:
🔵Контролерів у відділ розрахунків населення
🔹Обов’язки: рознесення рахунків, зняття показників, опломбування та розпломбування лічильників, робота з боржниками.
🔹Вимоги до кандидатів: середня або вища освіта, бажання працювати, комунікабельність, стресостійкість.
💰заробітна плата після всіх відрахувань — від 12 000 грн
📍Гарантуємо вчасну виплату зарплатні, офіційне працевлаштування та соціальні гарантії.
За детальнішою інформацією телефонуйте 050-437-43-51.☎️
🔵Електрогазозварника 5 розряду
🔹Вимоги: професійно-технічна освіта відповідного напрямку, досвід роботи 5 років
💰заробітна плата після всіх відрахувань — від 16 800 грн
📍Право на пільгову пенсію, є атестація робочих місць
За детальнішою інформацією телефонуйте 050-437-14-25.☎️