Увага, розшук! У Тернополі зникла 75-річна Любимира Горецька

Допоможіть встановити місцезнаходження жительки Тернополя

Співробітники Тернопільського райуправління поліції розшукують безвісти зниклу 75-річну жительку Тернополя Любомиру Горецьку.

Жінка 3 жовтня 2025 року близько 9:00 вийшла з Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги, що на вулиці Шпитальній, та пішла в невідомому напрямку.

Прикмети: зріст — 165 см.

Була одягнена у темні спортивні штани, чорну коротку куртку та гумові капці.

Якщо ви бачили тернополянку або вам відоме її місцезнаходження, просимо повідомити співробітників поліції за телефонами у Тернополі (0352) 27-10-22, 27-11-70 або на спецлінію 102.