Нічна атака на Полтавщині: зупинялися поїзди, пошкоджено локомотивне депо

Уночі ворог здійснив масовані удари по об’єктах енергетичної та залізничної інфраструктури на Полтавщині та Сумщині. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба.

У Полтаві зафіксовані влучання по локомотивному депо, дистанції енергопостачання та тягових підстанціях. Пошкоджено адміністративні та складські приміщення, а також рухомий склад. Внаслідок обстрілів виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. На щастя, постраждалих немає.

Через атаку тимчасово затримувалися поїзди Харків–Львів, Львів–Харків та Краматорськ–Львів, однак наразі рух відновлено.

Пошкоджено також енергетичний об’єкт — без світла залишалися понад тисяча домогосподарств у Полтаві та навколишніх селах.

Схожа ситуація й на Сумщині: зафіксовані руйнування житлових будинків і знеструмлення частини міста.

На місцях працюють штаби ліквідації наслідків. Фахівці відновлюють енергопостачання, допомагають місцевим мешканцям та обстежують пошкоджені об’єкти.

За словами Кулеби, мета ворога очевидна — росія намагається зробити зброєю холод і темряву, зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу Укрзалізниці, яка залишається критичною артерією країни.

«Продовжуємо відновлювати і рухатись уперед – попри все», — наголосив посадовець.