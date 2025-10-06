На Тернопільщині відбувся благодійний фестиваль пам’яті Героя України Віктора Гурняка

У селі Кобзарівка на Тернопільщині відбувся благодійний фестиваль “Гарт”, присвячений пам’яті добровольця батальйону “Айдар”, фотокореспондента, пластуна, волонтера, Героя України Віктора Гурняка, який загинув на фронті.

Організували захід його батьки та друзі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Найперше мета нашого фестивалю – це пам’ять про тих Героїв, яких вже немає з нами, але вони назавжди залишаються в наших серцях. Вони віддали кожному з нас стукіт свого серця. Тож ми повинні про них завжди пам’ятати. Також сьогодні ми розповідаємо про тих Героїв, які зараз нас захищають і завдяки яким ми можемо жити, мріяти і розбудовувати свою країну. Маємо ціль під час фестивалю зібрати 200 тисяч гривень для Третього армійського корпусу”, – зазначила організаторка заходу Марія Гурняк.

На території фестивалю облаштували кілька локацій, присвячені життю та захопленням Віктора Гурняка, його цінностям.

“Ми показали, яким було життя Віктора, про що він мріяв, що найбільше любив. Він дуже хотів, щоб Україна була завжди вільна, незалежна, сильна, міцна і єдина”, – додала Гурняк.

Найперше відвідувачі звертали увагу на світлини, зроблені під час Революції гідності та на фронті. На кількох десятках фото протистояння на Майдані, біль втрат, обличчя українських добровольців, які стали на захист України проти російських окупантів.

Поряд із фотовиставкою стіл, на якому зібрані пам’ятні речі Віктора – його пластовий одяг, нагороди, грамоти, книги про нього.

“Це нагороди нашого сина, які він отримав як волонтер та як військовий. Зокрема, орден “За мужність” 3 ступеня, звання Героя України, яке він отримав за те, що він евакуював багато поранених військових з поля бою. Також тут є каска, яку Віктор мав на Майдані, його фото у соняхах, яке він зробив під час повернення з Іловайська. Ми роздрукували багато фотографій з життя сина і запропонували учасникам фестивалю, хто себе впізнає на цих знімках, забрати їх з собою”, – розповів тато Віктора Петро Гурняк.

Аби зібрати кошти для захисників під час події організували благодійний ярмарок. Всі охочі могли придбати футболки із зображенням Віктора, сувенірну продукцію, хустки, принт до яких розробила донька захисника Юстина, солодощі, які приготувала Марія Гурняк.

“Такі заходи дуже важливі. Адже важливо берегти пам’ять і допомагати нашим військовим. Я купила собі хустину, свічки, солодощі і ще планую задонатити. Хочеться підтримувати наших захисників, щоб вони там відбували наше тепло і вдячність”, – зазначила тернополянка Жанна Балдюк, яка у 2023 році втратила на війні сина Артура-Артема.

Фестиваль об’єднав рідних, друзів та колег Віктора Гурняка, ветеранів та військових, волонтерів, родини загиблих захисників.

“Віктор був надзвичайно творчою і креативною людиною, до кожної справи мав нестандартний підхід. Одного разу він придумав фестиваль пластового кіно. Навчав дітей знімати на аналогові камери та монтувати відео. Для нього важливо було відобразити цей світ, зафіксувати щось важливе для людей, творити”, – поділився спогадати друг Віктора Гурняка пластун Микола Бігус.

На фестивалі облаштували фотозону з маскувальної сітки. Відвідувачам за донати вручали спеціальні стрічки, які наприкінці заходу вони могли пов’язати на сітку. Згодом створений спільно виріб мають передати військовим.

Неподалік фотозони – стіл пам’яті, де всі охочі могли написати імена дорогих людей, яких вони втратили, згадати про них і вшанувати їх пам’ять, запаливши свічку.

Під час заходу відбувалася панельна дискусія “Документування війни” за участі фотографині та документалістки Зоряни Стельмах та креативної продюсерки “Суспільного” та авторки книги “Є пульс!” про поліцейських-парамедиків Донеччини Зоряни Биндас. Також українська журналістка та документалістка Ірина Вовк презентувала книгу «Віктор Гурняк» із серії «Справжні герої», у якій зібрала спогади рідних і друзів про Віктора.

Наприкінці фестивалю виступив гурт «ЩукаРиба». На завершення вечора запалили ватру.