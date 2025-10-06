Небесне військо поповнилося Героєм Віталієм Міляновським з Тернопільщини

Другий відділ Чортківського РТЦК та СП повідомляє, що 2 жовтня 2025 року після тривалої хвороби помер солдат Віталій Петрович Міляновський, 1985 року народження, житель села Слобідка-Мушкатівська Борщівської громади.

Зі світлим сумом висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Віталія. Разом із вами переживаємо цей біль і розділяємо важку втрату. Вічна пам’ять і слава українському герою, який віддав своє життя за свободу та незалежність нашої Батьківщини.

Царство Небесне та вічний спокій його душі. 🙏