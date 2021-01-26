Завтра суд. Петрикіський будинок-інтернат потребує підтримки

27 січня о 9.30 Господарський суд Тернопільської області розглядатиме позов прокуратури про скасування трьох рішень Петриківської сільської ради, які порушують земельні права Петриківського обласного комунального дитячого будинку-інтернату. Суддя- Руденко. 4 зал, 5 поверх вул.Острозького 14а.

Нагадаємо, що прокураторою з’ясовано, що органом місцевого самоврядування незаконно вилучено із користування вказаної інтернатної установи 10 га земель сільськогосподарського призначення вартістю 12 784 тис грн та прийнято рішення про поділ ділянки, її передачу у приватну власність окремим громадянам.

Вилучені землі передані дитячій установі у 1968 та 1990 роках та використовуються для організації трудової реабілітації, забезпечення вихованців харчовими продуктами власного виробництва.

Також, за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження ч. 2 ст. 364 КК України, у якому триває досудове розслідування.