В Тернополі, через п’яного водія, одна людина загинула, а друга знаходиться при смерті

Трагедія сталась 29 листопада в м. Тернопіль по вул. Об’їзна, 6, поблизу готельного комплексу «Камелот». Близько 21.30 годин тут відбулось зіткнення автомобілів «Dacia Logan» та «Suzuki Grand Vitara». Найбільше дісталось тим, хто перебував у «Dacia Logan». 53-річний водій, житель с. Печірна Лановецького району, загинув на місці ДТП. А його пасажир, 28-річний тернополянин, потрапив до Тернопільської університетської лікарні. Стан потерпілого дуже важкий, адже отримав численних переломів, в тому числі й кісток черепа. Медики, на разі, борються за його життя.

А ось водій «Suzuki Grand Vitara» не зазнав серйозних травм, а, за словами, очевидців, був напідпитку.