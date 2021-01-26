Gran Sasso – итальянский бренд люксового трикотажа

Gran Sasso – качество не выходит из моды

Главным достоинством итальянских брендов несомненно считается высочайшее качество и непревзойденный утонченный стиль. Тонкие ткани и филигранная работа, легкость и безупречность в каждой детали стали для этой страны фирменным знаком качества. Однако есть среди достойных имен и те марки, которые преуспели в этом больше остальных. Основанная в 1952 году мануфактура братьями Ди Стефано изначально наметила себе путь в люксовый сегмент.

Конечно не просто совмещать высокие стандарты с формированием репутации и низким спросом из-за высокой цены, однако к началу 70-х создателям уже удалось вывести производство на международный уровень, и договорится об регулярном экспорте в другие страны Европы.

Суть Gran Sasso исчерпывающе описывает ее слоган, который можно перевести примерно, как “качество не выходит из моды”. И действительно, спустя более 60-ти лет с момента основания компания безукоризненно придерживается наивысших стандартов на всех этапах производства начиная с подбора сырья, и заканчивая финальными штрихами пошива.

Не смотря на самое современное оборудование в Компании с большим уважением относятся к точности ручного труда. Брендом были разработаны особые способы обработки пряжи, которые делают ткань нежной и мягкой, при этом сохраняя ее отличные эксплуатационные свойства. Но, конечно, основным достоинством фирменных изделий марки остаются эксклюзивные материалы. Бренд работает только с самыми уважаемыми поставщиками нитей из Италии, Шотландии и некоторых других стран. В зависимости от типа изделия в производстве применяют тончайшую австралийскую шерсть мериноса, лучшие сорта длинноволокнистого хлопка, а также шерсть кашмирской козы. Обработка материалов требует не менее тщательного подхода, чем пряжа. Такие вещи помимо крайне приятных тактильных свойств отлично сохраняют форму и цвет, могут поддаваться деликатной машинной стирке и прослужат вам долгое время не теряя своих первоначальных свойств.

Ассортимент у марки достаточно широкий, и включает джемперы, свитеры, футболки, поло и даже головные уборы. Дизайн в основном приближен к классике в базовой палитре цветов, однако можно встретить различные фигурные плетения, вышивку и абстрактные орнаменты.

Приобретать фирменную продукцию мы рекомендуем только у официальных поставщиков. В Украине таким является мультибрендовый интернет-магазин одежды, обуви и аксессуаров Charisma.

В магазине регулярно проходят сезонные распродажи – отличная возможность приобрести высококачественные брендовые товары по привлекательным ценам.