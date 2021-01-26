Хто очолить укрупнені райони на Тернопільщині?

В області визначилися з головами держадміністрацій трьох укрупнених районів.

На Тернопіллі триває адміністративна реформа. Згідно з нею, протягом двох перших місяців року необхідно ліквідувати 17 старих райдержадміністрацій і утворити три нових — для укрупнених районів.

З неофіційних джерел стало відомо, що керівництво області визначилося з трьома головами укрупнених райдержадміністрацій. Зокрема Кременецькою РДА буде керувати Віталій Кудлак, який наразі є головою Шумської РДА.

На чолі Чортківського району керівництво області бачить Володимира Шипітка, який наразі керує Заліщицькою РДА.

Йому 44 роки, одружений, має доньку. Раніше був начальником Заліщицького районного управління юстиції. До цього – головою Заліщицької райдержадміністрації був Борис Шипітка.

А головою укрупненої Тернопільської РДА стане Ярослав Матвійчук, який до того також очолював Тернопільський район, але у його старій меншій версії.

За інф. Галас