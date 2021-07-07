3 вещи, о которых вы пожалеете, купив холодильник

Холодильник – техника, которую мы обычно покупаем на долгий срок. Поэтому к его выбору нужно подойти максимально взвешенно и обязательно спланировать пользование на перспективу.

Если купить первую понравившуюся модель, не углубляясь в нюансы, очень быстро наступит разочарование и придется либо мириться с недостатками, либо искать замену. Перед вами истории людей, которые поспешили с выбором и вскоре вернулись за новой покупкой.

Холодильник без зоны свежести

Несмотря на технологичность отрасли, до сих пор можно купить холодильники без фреш-зоны, в чем можно убедиться, пролистав каталог https://eldorado.ua/holodilniki/c1061560/. Производители идут на это только в самом бюджетном случае, отчетливо понимая, что такой холодильник во многом уступает аналогам с этой технологией.

Зона свежести – отдельный отсек, в котором поддерживается температура близкая к нулю градусов. То есть вода еще не замерзает, но продукты находятся практически в замороженном состоянии.

Что это дает:

сохраняется структура даже мягких ягод и овощей. После глубокой заморозки ягоды превращаются в кашу и теряют большую часть своих полезных свойств. Остается только аромат;

почти прекращается рост бактерий и микроорганизмов. Благодаря этому продукты остаются свежими в несколько раз дольше, чем в холодильнике;

мясо и рыба в нулевой камере свежести сохраняют сочность и вкус.

Для справки: на самой верхней полке холодильника температура доходит до +10 градусов. Это прохладно, но не настолько, чтобы безопасно хранить абсолютно все продукты.

Отдельный отсек с пониженной температурой просто мастхев для тех, кто делает крупные покупки и надолго оставляет продукты в холодильнике.

Верхняя морозильная камера

Еще одна ошибка при покупке нового холодильника – модель с верхним расположением морозильника. Часто это просто дань привычке, поскольку раньше холодильники имели исключительно такую конструкцию. Но сегодня есть ряд причин, почему от такого варианта лучше отказаться:

неудобно пользоваться. Заморозки достают редко, в то время как холодильник используется каждый день. При этом морозильное отделение находится на самой удобной высоте;

маленький ассортимент на рынке;

выглядят устаревшими.

Отсутствие No Frost

Многие производители холодильников практически полностью перешли на систему No Frost. Если сегодня вы захотите купить холодильник Samsung в Eldorado, обнаружите, что все представленные в магазине модели имеют именно эту систему заморозки, причем в обоих отсеках.

Но некоторые люди отказываются от No Frost из-за того, что стоимость агрегатов с этой опцией на 20-30% дороже капельной. Хотя такая переплата полностью оправдывается комфортом:

разморозка не нужна;

высокий срок службы;

экономия энергии;

равномерное охлаждение.

Свои ошибки часто обходятся очень дорого. Учитесь на чужих, и пользуйтесь техникой с удовольствием.