Водій автобуса, який під час карантину перевозив вдвічі більше пасажирів, не уникне штрафу

Суд відхилив апеляційну скаргу водія автобусу, який під час карантину перевозив вдвічі більше пасажирів, ніж дозволялось

Суддя Тернопільського апеляційного суду розглянув апеляційну скаргу Ігоря Б. на постанову Тернопільського міськрайонного суду від 2 липня 2021 року, якою його визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм) з накладенням адміністративного стягнення у виді 17 тис. грн штрафу в дохід держави.

Не погодившись із судовим рішенням, громадянин Ігор Б. подав апеляційну скаргу, в якій просив постанову місцевого суду скасувати та на підставі ст. 22 КУпАП звільнити його від адміністративної відповідальності за малозначністю правопорушення.

Як встановлено судом, 15 травня 2021 року, о 10-ій год. Ігор Б. здійснював регулярні перевезення пасажирів на міжміському маршруті Тернопіль — Кальне. При цьому у салоні автобусу БАЗ перебувало вдвічі більше пасажирів, ніж передбачено технічної характеристикою транспортного засобу, а саме 45 осіб замість дозволених 20-ти. Хоча на той момент на території України було встановлено жовтий рівень епідемічної небезпеки і, відповідно до підпункту 8 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 09 грудня 2020 року №1236, дозволялось перевезення пасажирів на міжміських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі відповідно до облаштованих місць для сидіння.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду суддя, заслухавши пояснення Ігоря Б., розглянувши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, прийшов до висновку, що в задоволенні апеляційної скарги слід відмовити через необґрунтованість вимог та відсутність підстав для звільнення водія автобусу від адміністративної відповідальності. З урахуванням наведеного, суддя Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу Ігоря Б залишив без задоволення, а постанову суду першої інстанції – без змін.

Довідково: Стаття 44-3. Порушення правил щодо карантину людей Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, – тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, – тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Пресслужба Тернопільського апеляційного суду