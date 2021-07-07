14:28 | 7.07.2021
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Тернопільщина 

3,2 млн обійдуться фонтана у Тернополі

tata 0 Views Прокоментуй!
У Тернополі планують відремонтувати фонтан. Попередньо, вартість робіт складе 3,2 млн грн.

У Тернополі в парку “Топільче” планують провестии ремонт місцевого фонтану.

Ще 16 червня, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради оголосило тендер на капітальний ремонт фонтану в парку “Топільче” в м. Тернополі. 

Попередня вартість робіт склала – 3 720 462,00 грн. 

Аукціон відбувся – 6 липня 2021 о 14:32.

Участь у тендері взяли три фірми, та перемогу отримав – ФОП Пшибиш Сергій Петрович з ціновою пропозицією – 3 274 006,56 грн. 

Переможець торгів має провести ремонті роботи до кінця 2022 року. 

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