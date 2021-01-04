8 продуктів, які допоможуть захистити себе від тромбів
Тромбоз – це утворення кров’яних згустків (тромбів) в кровоносних судинах, в результаті їх пошкодження.
Тромбоз – це серйозна проблема, яка може виникнути у кожного. Щоб в майбутньому не приймати препарати, займіться профілактикою, наприклад, додайте в раціон ці продукти, які покращують кровообіг в судинах:
– куркума;
– імбир;
– кориця;
– кайенский перець;
– лосось;
– червоне вино;
– продукти з вітаміном Е;
– часник.
Завдяки вище переліченим продуктам, можна запобігти багатьом серцевим захворюванням. Проте у людей з певними захворюваннями є вищий ризик тромбозу.
Що збільшує ризик виникнення тромбів:
- нерегулярний серцевий ритм (аритмія);
- вроджений поріг серця;
- варикозне розширення вен;
- атеросклероз;
- гормональний дисбаланс;
- операція на серцевому клапані;
- прийом гормональних контрацептивів.
Тромби, в свою чергу, які можуть викликати серцевий напад (інфаркт) або інсульт. Тому при перших симптомах потрібно звернутись до лікаря-флеболога.
Кваліфіковане лікування тромбозу в Тернополі забезпечують фахівці МЦ «Оксфорд Медікал». Після попереднього огляду та збору анамнезу судинний хірург нашого медичного центру направить пацієнта на лабораторну й інструментальну діагностику з використанням найсучаснішого обладнання. В результаті буде призначено лікування з урахуванням розташування тромбу, самопочуття і віку пацієнта.
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