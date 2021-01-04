8 продуктів, які допоможуть захистити себе від тромбів

Тромбоз – це утворення кров’яних згустків (тромбів) в кровоносних судинах, в результаті їх пошкодження.

Тромбоз – це серйозна проблема, яка може виникнути у кожного. Щоб в майбутньому не приймати препарати, займіться профілактикою, наприклад, додайте в раціон ці продукти, які покращують кровообіг в судинах:

– куркума;

– імбир;

– кориця;

– кайенский перець;

– лосось;

– червоне вино;

– продукти з вітаміном Е;

– часник.

Завдяки вище переліченим продуктам, можна запобігти багатьом серцевим захворюванням. Проте у людей з певними захворюваннями є вищий ризик тромбозу.

Що збільшує ризик виникнення тромбів:

нерегулярний серцевий ритм (аритмія);

вроджений поріг серця;

варикозне розширення вен;

атеросклероз;

гормональний дисбаланс;

операція на серцевому клапані;

прийом гормональних контрацептивів.

Тромби, в свою чергу, які можуть викликати серцевий напад (інфаркт) або інсульт. Тому при перших симптомах потрібно звернутись до лікаря-флеболога.

Кваліфіковане лікування тромбозу в Тернополі забезпечують фахівці МЦ «Оксфорд Медікал». Після попереднього огляду та збору анамнезу судинний хірург нашого медичного центру направить пацієнта на лабораторну й інструментальну діагностику з використанням найсучаснішого обладнання. В результаті буде призначено лікування з урахуванням розташування тромбу, самопочуття і віку пацієнта.

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