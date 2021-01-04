На Тернопільщині у лісах вже цвітуть, а на ринках продають підсніжники (фото)

На Тернопільщині через аномальну погоду зацвітають ранні весняні квіти – підсніжники. Ці рослини занесені до Червоної книги. Та про при це, вже є продавці рідкісних квітів та охочі їх купити. Такий висновок можна зробити з соцмереж.

Зима, як і в останні роки, вже звично більше нагадує осінь чи весну – плюсова температура, дощі та хмарне небо. Тому не дивно, що відомий фотограф із Чорткова Орест Лижечка спіймав цікавий момент – розпускання підсніжників, пише Овід.

«1 січня. Що, вже по зимі?», — написав на своїй сторінці у Facebook Орест Лижечка.

Фото справді зроблене у перший день нового року. На світлині – справді підсніжники. Так природа реагує на зміну клімату та погоди.

Про те це не дивина, адже ще в грудні 2020 року в Тернополі можна було купити пучечки первоцвітів.

В основному проліски проростають в ранній весняний період — найчастіше на початку березня або Квітня. Також, в регіонах з теплим кліматом і м’якими зимами ці квіти можуть проростати в період з грудня по січень.