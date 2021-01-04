Замість заробити на продажу будинку, тернополянка витратила кошти на неіснуючого нотаріуса

До кіберполіцейських надійшла заява від мешканки обласного центру про шахрайські дії, вчинені щодо неї невідомою особою. Жінка пояснила: розмістила на одному з сайтів оголошення про продаж будинку, проте замість заробітку зазнала лише втрат.

Невідомий зателефонував за номером, який був в оголошенні, та погодився купити будинок. У ході спілкування запропонував свого нотаріуса, щоб переоформити власність. Повіривши у доброчесність покупця, тернополянка зв’язалася із так званим нотаріусом. Той запропонував свої послуги та попросив здійснити оплату за них через термінал, пояснивши, що так буде дешевше. Тернополянка переказала кошти, а коли вирішила перевірити, чи справді існує такий нотаріус то виявилося, що в реєстрі людини з таким прізвищем немає. В результаті потерпіла втратила понад сім тисяч гривень.

Кіберполіцейські застерігають: не потрібно здійснювати передоплату за послуги чи товари в Інтернеті, чи по телефону, не переконавшись повністю в доброчесності таких покупок; здійснювати післяплату, щоб унеможливити шанси шахраїв заволодіти вашими коштами; не передавати нікому дані своєї банківської картки (особливо CVV-код, та пін-код), адже працівники банку ніколи не запитують таку інформацію; не передавати коди підтвердження транзакцій.

Відділ комунікації поліції

Тернопільської області