Байесовская теорема в ставках на спорт

Клиенты букмекерских контор часто ищут новые инструменты, которые помогут им в совершенствовании расчета вероятностей трудно предсказуемых событий. Некоторые игроки используют байесовскую вероятность – теорию, разработанную священником Томасом Байесом в 18-м веке. Она может помочь любителям сделать ставку на спорт в прогнозировании исходов различных событий.

Упрощенная форма байесовской вероятности идеально подходит для расчета вероятностей при принятии решений в условиях неопределенности, в том числе и в ставках на спорт.

Формула вероятности Байеса

Байесовскую вероятность называют по-разному: байесовский вывод, обратная вероятность, обновление Байеса. Но все можно выразить в одной довольно простой формуле:

P(A|B)= P(A)*P(B|A)/P(B), что означает: вероятность события А при условии события В равна вероятности события А, умноженной на вероятность события В при условии события А и разделенной на вероятность события В.

Чтобы рассчитать вероятность наступления события А при наличии события В, нужно умножить предполагаемую вероятность А на вероятность В при истинности А (то есть P(B|A)/P(B)).

Байесовская вероятность в ставках на спорт

К примеру, игрок хочет сделать ставку на успех мадридского Реала и свои шансы на победу расценивает как 50%. Также есть информация, что 11% всех побед Реала приходят к нему при дождливой погоде, в то время как обычно вероятность дождя на матчах Реала составляет 10%. Теперь считаем.

P(A) = предполагаемая вероятность победы Реала = 50%

P(B) = вероятность дождя во время матча Реала = 10%

P(B|A) = вероятность дождя во время победных для Реала = 11%

Когда мы получаем информацию о погоде, не нужно долго раздумывать над тем, как погода повлияет на коэффициенты на событие. Отныне мы будем поступать так, как это делают профессионалы в различных областях. Мы воспользуемся байесовским обновлением: P(A|B)=P(A)*P(B|A)/P(B) = 50%*11%/10% = 55%.

Таким образом, если идет дождь, вероятность победы Реала составляет 55%.

В ставках на спорт игроки часто вредят сами себе, делая прогнозы на события без учета изменений различных обстоятельств. Это весьма распространенная ошибка. Байесовская вероятность поможет избавиться от этой привычки и выгодно использовать различную информацию касательно события, на которое заключается пари.