12:01 | 18.10.2021
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У Монастириській громаді “холодомор” – мерзнуть і пацієнти з лікарями та діти

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На Тернопільщині у частині держустанов відсутнє опалення. І навіть минулого тижня декілька громад області оголосили надзвичайну ситуацію у зв’язку зі зривом опалювального сезону.

Сьогодні в поліклініці у Монастириськах вже 12°С. Батареї холодні, а тепло – не відомо, коли буде, хоча, в нас є котельня на дрова, – про це повідомляє голова районної профспілкової організації працівників охорони здоров’я Монастириської ЦРЛ Віталій Тріщук.

  • В дитячому відділенні на сьогодні +16, після запуску котельні.  Є інформація, що в школі опалення відсутнє також! (Хтось казав, що +11°С !!!) Опалювальний сезон провалений повністю. Хто за це має нести відповідальність? Я, звичайно, зроблю депутатське звернення по даному питанню, але… Коли вже нарешті в 21 столітті в нас наступить цивілізація? Питання риторичне…

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