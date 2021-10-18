11:31 | 18.10.2021
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У Тернополі впродовж тижня на благодійній кухні “Карітасу” готується понад 350 обідів

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Протягом тижня на благодійній кухні Карітасу готується понад 350 обідів. Тричі на тиждень смачні та ситні обіди отримують користувачі Благодійної їдальні у Тернополі.

🤍Один раз на тиждень комплексні обіди, працівники Карітасу та волонтери, доставляють до помешкань потребуючих людей, в рамках проекту «Про_милосердя».
🤍Користувачами благодійної кухні є одинокі старенькі, люди з інвалідністю, безпритульні.
❤️Дякуємо кожному, хто долучається до діяльності благодійної кухні.
Дякуємо благодійникам та волонтерам за людяність, співчуття та дієву допомогу тим, хто опинився у скруті.
❤️Не забуваймо, що, нині, так багато людей потребують нашої допомоги. Комусь не вистачає на ліки, комусь – на одяг для дітей, а комусь не вистачає й на їжу…
‼️Підтримати діяльність благодійної кухні може кожен ⬇️
🤍Принести продукти до благодійного фонду «Карітас Тернопіль», що розташований за адресою: м.Тернопіль вул. Замонастирська, буд. 1
🤍Залишити продукти у спеціальних контейнерах «PRO_милосердя», розміщених у продуктових крамницях Тернополя.
❤️Пожертувати кошти на рахунок⬇️
Реквізити : Розрахунковий рахунок в Приватбанку
IBAN UA153387830000026007055126898 (ЄДРПОУ банку 14360570), код банку 338783
Отримувач: Тернопільський благодійний фонд «Карітас»
ЄДРПОУ 21162280

Телефон для контакту: 068 949 29 49

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