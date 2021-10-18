У Тернополі впродовж тижня на благодійній кухні “Карітасу” готується понад 350 обідів
Протягом тижня на благодійній кухні Карітасу готується понад 350 обідів. Тричі на тиждень смачні та ситні обіди отримують користувачі Благодійної їдальні у Тернополі.
Один раз на тиждень комплексні обіди, працівники Карітасу та волонтери, доставляють до помешкань потребуючих людей, в рамках проекту «Про_милосердя».
Користувачами благодійної кухні є одинокі старенькі, люди з інвалідністю, безпритульні.
Дякуємо кожному, хто долучається до діяльності благодійної кухні.
Дякуємо благодійникам та волонтерам за людяність, співчуття та дієву допомогу тим, хто опинився у скруті.
Не забуваймо, що, нині, так багато людей потребують нашої допомоги. Комусь не вистачає на ліки, комусь – на одяг для дітей, а комусь не вистачає й на їжу…
Підтримати діяльність благодійної кухні може кожен
Принести продукти до благодійного фонду «Карітас Тернопіль», що розташований за адресою: м.Тернопіль вул. Замонастирська, буд. 1
Залишити продукти у спеціальних контейнерах «PRO_милосердя», розміщених у продуктових крамницях Тернополя.
Пожертувати кошти на рахунок
Реквізити : Розрахунковий рахунок в Приватбанку
IBAN UA153387830000026007055126898 (ЄДРПОУ банку 14360570), код банку 338783
Отримувач: Тернопільський благодійний фонд «Карітас»
ЄДРПОУ 21162280
Телефон для контакту: 068 949 29 49