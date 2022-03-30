Вітальний бонус від Пін Ап

Гемблінг – це можливість для мільйонів українців весело проводити час та за можливості отримувати прибуток від ставок на ігри онлайн. Однією з найбільш авторитетних вітчизняних платформ є Пін Ап. Відразу після завершення реєстрації компанія надає користувачу доступ до слотів та інших напрямків азартних ігор, де можна з цікавістю грати ігрові автомати та отримувати задоволення. Одним з найбільш відчутних привілеїв користувача є отримання вітального бонусу завдяки якому грати в українське казино можна буде без ризику для власних коштів. Ця акція є депозитною, а тому для її отримання користувачу необхідно буде поповнити рахунок в Pin Up Casino.

Як активувати та відіграти бонус

Для великої кількості українських гемблерів така можливість є вельми важливою, так как далеко не усі користувачі готові відразу робити ставки в онлайн казино на гроші. У свою чергу, якщо мова йде про додаткові кошти, то їх не так страшно втратити. Вітальний бонус в Інтернет казино Pin-Up отримати досить легко, якщо виконати наступний алгоритм дій:

Знайти перевірене українське онлайн казино у мережі. На головній сторінці обрати «реєстрація» та пройти усі етапи створення облікового запису. Важливо дати згоду на участь в програмі лояльності Пинап . Реєстрація, як правило, займає не більше 10-15 хвилин, але від гравця також вимагається проходження верифікації особистих даних. Коли доступ до особистого кабінету з’явиться, гравець повинен обрати «каса» та виконати транзакцію на суму до 10 тисяч гривень. Відразу після обробки запита, гемблеру будуть надіслані кошти як на основний, так й на додатковий рахунок. Більш того, якщо розмір депозиту перевищує 500 грн, то гравець також отримає 250 фріспінів від компанії. Після того як онлайн казино надасть клієнту бонусні кошти, їх необхідно буде відіграти. Для виконання цієї процедури необхідно використовувати ігри слоти. Основна сума бонусу повинна бути відіграна протягом 72 годин з вейджером х50. У свою чергу, час на виконання вимог Pin Up щодо фриспинів зменшується до 48 годин при ідентичному вейджері. Якщо всі дії були виконані вірно, додаткові кошти моментально переводяться на основний рахунок. Їх можна використати для подальших ставок або створити запит на виведення.

В результаті, вже на етапі ознайомлення з інтерфейсом ліцензійного казино України у гемблера виникає можливість отримати непоганий прибуток.

Чи потрібно використовувати вітальний бонус від Пін Ап

Звісно, це можливість від якої не потрібно відмовлятися. Гравець отримує не тільки можливість заробити на ставках, а також проаналізувати якість слотів та алгоритми випадання виграшних комбінацій. Онлайн казино Пін Ап створило досить якісну акцію, яка викликає зацікавленість у більшості клієнтів.