Как и когда сеять овощи

Овощи выращивает почти каждый садовод. Это популярные продукты, которые употребляют в свежем виде, делают из них консервы, варят супы, готовят салаты и разнообразные блюда.

Первые овощи стали выращивать еще в Древней Греции. С тех пор такие культуры стали разнообразнее и популярнее.

Овощные культуры многочисленны и требуют разного ухода. Многие дачники покупают семена овощей оптом или наборами, так выходит дешевле.

Как выращивать овощи

Овощи сеются в разное время, какие-то на рассаду, а какие-то сразу в открытый грунт. Каждый из них нуждается в определенном уходе, поливе и подкормке.

Помидоры

Томаты в умеренном климате нужно сеять в феврале на рассаду. Они требовательны к теплу, поэтому их нужно размещать в теплом месте. Томаты сеют так:

Кассеты для рассады заполняют грунтом для томатов.

Далее нужно обеззаразить, купив, специальный раствор в магазине.

Семена вымачивают в корневине одни сутки.

Затем их раскладывают на расстоянии в три сантиметра, этот способ не требует пикировки. Присыпают землей.

Через пять-семь суток томаты взойдут.

Во второй половине мая рассаду высаживают в огород, в открытый грунт.

Огурцы

Огурцы – это одни из самых любимых овощей на Европейской территории. Сажают их двумя способами. Рассадным и сразу в открытый грунт.

Первый – рассаду выращивают за две недели до высадки. Семена высеивают в ячейки не меньше, чем пять на пять. Огурцы ни в коем случае нельзя сеять рядом. Многие сорта не переносят пересадки. Семена раскладывают в горшочки и присыпают землей. Через три дня появятся первые всходы.

Второй – семена сеют в открытый грунт. Делают это в конце мая, когда миновала угроза заморозков.

Огурцы культура теплолюбивая, поэтому если дачнику хочется раннего урожая, нужно сажать огурцы под пленку или в теплицу.

Перец

Перец, как и большинство овощей, теплолюбивая культура. Его высеивают на рассаду в марте. Для того чтобы рассада получилась хорошей, нужно соблюдать несложные правила:

Землю лучше покупать специальную, для овощных культур или непосредственно для перцев.

Заглублять семена не стоит, их лучше присыпать землей, буквально на пару миллиметров.

Ящики с засеянными семенами не поливать, а опрыскивать из пульверизатора, тогда семена не будут вымываться, а получать влагу равномерно, соответственно и всходы будут равномерными.

Перец должен находиться на солнечной стороне окна или досвечиваться искусственным освещением.

Чтобы вырастить хорошую и крепкую рассаду не нужно иметь специальные знания, достаточно соблюдать простые правила, тогда все получится и урожай будет отличным.