14:26 | 10.06.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Бізнес-Погляд 

Как и когда сеять овощи

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Овощи выращивает почти каждый садовод. Это популярные продукты, которые употребляют в свежем виде, делают из них консервы, варят супы, готовят салаты и разнообразные блюда.

Первые овощи стали выращивать еще в Древней Греции. С тех пор такие культуры стали разнообразнее и популярнее.

Овощные культуры многочисленны и требуют разного ухода. Многие дачники покупают семена овощей оптом или наборами, так выходит дешевле.

Как выращивать овощи

Овощи сеются в разное время, какие-то на рассаду, а какие-то сразу в открытый грунт. Каждый из них нуждается в определенном уходе, поливе и подкормке.

Помидоры

Томаты в умеренном климате нужно сеять в феврале на рассаду. Они требовательны к теплу, поэтому их нужно размещать в теплом месте. Томаты сеют так:

  • Кассеты для рассады заполняют грунтом для томатов.
  • Далее нужно обеззаразить, купив, специальный раствор в магазине.
  • Семена вымачивают в корневине одни сутки.
  • Затем их раскладывают на расстоянии в три сантиметра, этот способ не требует пикировки. Присыпают землей.
  • Через пять-семь суток томаты взойдут.
  • Во второй половине мая рассаду высаживают в огород, в открытый грунт.

Огурцы

Огурцы – это одни из самых любимых овощей на Европейской территории. Сажают их двумя способами. Рассадным и сразу в открытый грунт.

  • Первый – рассаду выращивают за две недели до высадки. Семена высеивают в ячейки не меньше, чем пять на пять. Огурцы ни в коем случае нельзя сеять рядом. Многие сорта не переносят пересадки. Семена раскладывают в горшочки и присыпают землей. Через три дня появятся первые всходы.
  • Второй – семена сеют в открытый грунт. Делают это в конце мая, когда миновала угроза заморозков.

Огурцы культура теплолюбивая, поэтому если дачнику хочется раннего урожая, нужно сажать огурцы под пленку или в теплицу.

Перец

Перец, как и большинство овощей, теплолюбивая культура. Его высеивают на рассаду в марте. Для того чтобы рассада получилась хорошей, нужно соблюдать несложные правила:

  • Землю лучше покупать специальную, для овощных культур или непосредственно для перцев.
  • Заглублять семена не стоит, их лучше присыпать землей, буквально на пару миллиметров.
  • Ящики с засеянными семенами не поливать, а опрыскивать из пульверизатора, тогда семена не будут вымываться, а получать влагу равномерно, соответственно и всходы будут равномерными.
  • Перец должен находиться на солнечной стороне окна или досвечиваться искусственным освещением.

Чтобы вырастить хорошую и крепкую рассаду не нужно иметь специальные знания, достаточно соблюдать простые правила, тогда все получится и урожай будет отличным.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *