Подаруйте своїй дитині 2 тижні захоплюючого відпочинку в Карпатах у новому таборі «КІТ.Camp» від відомого в Тернополі сімейного клубу «Промінчики».

Закрита чарівна локація у м. Рахів на березі річки Тиса.

Автономна територія з охороною, відео наглядом та протипожежним обладнанням

Зручні сучасні умови проживання

Альтанки, дитячий майданчик, майданчики для розважальних заходів

5-ти разове корисне харчування

Медичний супровід та страхування

Творча, ігрова, тренінгова та розважальна програма

Походи у гори, екскурсії, оздоровлення

Більшість часу діти проводять на свіжому гірському повітрі

Батьки мають змогу спостерігати за діяльністю дітей, завдяки щоденним фото-відео звітам у батьківському чаті, а також через прямі ефіри з місця подій.

Професійний супровід тренерів та майстрів 24\7

На 5 дітей – 1 дорослий

Весь персонал пройшов спеціалізоване навчання та склав іспит

Організатори табору – автори методик та програм, проводять професійне навчання для керівників та працівників таборів України.

Організований трансфер Тернопіль-Рахів-Тернопіль

Камерна сімейна атмосфера табору (на території максимум 40 дітей)

Досвід в організації дитячих таборів 15 років.

Бізнес зміна «Стартап» (4-16 липня)

Учасники зміни за 2 тижні опанують азами фінансової грамотності, розвинуть свої підприємницькі та лідерські навички. І як бонус – діти почнуть краще розуміти батьків і більш шанобливо ставитися до грошей, які ними зароблені.

На цій зміні майбутніх бізнесменів чекає:

Велика рольова бізнес-гра

Економічні трансформаційні ігри

Тренінги з тайм-менеджменту і постановки цілей

Майстер-класи для розвитку креативності і нестандартного мислення

Рольова зміна «Імперія ігор» (19-31 липня)

Minecraft, Brawl Stars, Among Us – щоденне захоплення багатьох дітей, тільки тепер всі знайомі герої та ігрові події відбуватимуться не у віртуальному, а реальному просторі. Гри на цій зміні буде дуже багато! За допомогою сучасних настільних, спортивних, психологічних, інтелектуальних та ін. ігор діти навчаться якісно взаємодіяти, розвинуть творчі, комунікативні та лідерські здібності.

На кожній зміні дітей чекає:

велика рольова гра щодня

активні ігри, квести на свіжому повітрі

мандрівка до географічного центру Європи та витоків річки Тиса

поїздка у Карпатський біосферний заповідник

катання на конях і водні розваги в аквапарку

запальні тематичні вечірки, дискотеки

душевні вечори біля багаття

вечірка на Івана Купала на березі річки Тиса (в першу зміну).

Хочете знати більше та отримати відповіді на усі свої питання? Реєструйтеся на онлайн-презентацію табору, яка відбудеться 17 червня о 19.30 та візьміть участь у розіграші подарункового сертифікату на 4000 грн!

Реєстрація тут:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVDRzTq6jqcYwaasWn11CWxRhYHCMS6Ogh8iGm1PPyX1rprQ/viewform