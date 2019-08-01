У Тернополі реставрують старовинну ікону (Фото)

При фондовому відділі національного заповідника «Замки Тернопілля» трудиться висококваліфікований художник-реставратор станкового олійного живопису художник-реставратор вищої категорії Магіський Володимир Дмитрович, який працює з олійним і темперним живописом та поліхромованою скульптурою.

Основним напрямом роботи художника-реставратора є реставрація і збереження музейних пам’яток, удосконалення методики реставраційних робіт та наукове дослідження творів із висвітленням реставраційних процесів у паспортній документації.

Відреставровані твори демонструються у виставкових залах Національного заповідника «Замки Тернопілля».

Станом на сьогодні була проведена реставрація ікони «Усікновення голови Івана Хрестителя», кін. ХVІІІ – поч. ХІХ ст., яка поступила у фонди заповідника у травні 2018 року з церкви Возжвиження Чесного Хреста с. Синява Збаразького району.

На реставрацію ікона надійшла без підрамника з численними втратами грунту і фарби та розривами полотна. Поверхня дуже забруднена. Ікону натягнуто на підрамник, проведено укріплення живопису, дублювання, усунуто розриви, видалено поверхневе забруднення, підведено грунт в місцях його втрати, накладено захисний шар, поведено тонування місць втрат фарбового шару та повторне нанесення захисного шару в місцях тонування.