14:27 | 10.06.2021
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Тернопільщина 

У Тернополі презентували виставку “Світ навколо тебе”

tata 0 Views Прокоментуй!

У Тернополі показали картини Ніни Рибіцької. Це художниця і вчителька з Козови. Авторка розповіла, що малює з дитинства, це її перша виставка, пише Суспільне Тернопіль

Експозицію під назвою “Світ навколо тебе” презентували в художньому музеї. Це більше сотні робіт, серед яких графіка, живопис, мала скульптура.

“Я вважаю, що як ти твориш десь тихенько і потім хтось це оцінює, то кожен має свої враження, навіть не ті, що ти передаєш, а ті, що людина бачить. А хочеться передати щось краще, якийсь спокій на душі, кращі свої враження і від людей і від природи”, – каже Ніна Рибіцька.

У Тернополі презентували виставку "Світ навколо тебе"

 

За словами заступниці директора музею Ольги Ваврик, виставку сьогодні відвідали близько пів сотні людей. Серед них – тернополянка Марта Рудавська.

“Дуже красиві. Мені дуже подобаються. Особливо ось ця – “Український натюрморт”. Ніби переносишся на декілька років назад і ця атмосфера передається”.

У Тернополі презентували виставку "Світ навколо тебе"

У художньому музеї виставка триватиме до 23 червня, розповіла Ольга Ваврик.

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