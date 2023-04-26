Купити спирт із заводу

Назва даного спирту із застосуванням терміна «вищеочищення» вводить дуже багатьох в оману. Може здатися, що це один із найкращих продуктів серед асортиментуспиртової продукції. Однак це далеко не так. Спирт вищоїочистки теж відноситься до питних (харчових) етанол, але тільки в результаті того, що він підпадає під мінімальнийпоріг допуску встановлених вимог. Але він, безумовно, нижчий за якістю таких етанолів як «Люкс» або «Екстра», а тим більше «Пшенична сльоза» та «Альфа».

На сьогоднішній день спирт «Вища очищення» відноситьсядо одного з бюджетних варіантів серед представників класухарчових етанолів. Як правило, він активно застосовується в харчовій галузі для виробництва продуктів харчовогопризначення, але все ж таки він містить значну часткудомішок. Насамперед, це пов’язано із сировинною основою для виробництва спирту вищого очищення. Як основнийкомпонент тут виступають крохмалисті речовини (картопля, буряк).

Фортеця спирту вищого очищення сягає 96 градусів. Найчастіше цей етанол використовують для горілкикатегорії «економ».

Основні характеристики

Етанол вищої очистки – це найдешевший харчовий спирт. Невисока вартість обумовлена тим, що відповідно до ГОСТудозволяється використання різних сировинних комбінацій. Наприклад, зернові, цукромісткі рослини (буряк цукровий), крохмаль (як правило, картопляний).

У результаті змішування всіх цих інгредієнтів може бути дуже варіативним. Більше того, кожен завод встановлюєсвоє компонування. В результаті спирти від різнихвиробників можуть мати суттєві відмінності. Це можевиявитися у кольорі, смаку і навіть запаху готового продукту.

У процесі виробництва спирт вищої очистки, як і належитьхарчовим етанолам, піддається природному збродженню

Де купити якісний спирт із заводу

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Етанол буде доставлений вам у герметичній тарі (ПЕТ), яка захищає продукт від механічних і зовнішніх пошкоджень. У такій упаковці спирт довго зберігає всі свої властивості.

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