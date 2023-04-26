Воїн зі Збаражчини збирає 40 тисяч гривень на ремонт авто для виконання оперативних завдань в ЗСУ

У вересні минулого року тернополяни, збаражчани збирали кошти на автомобіль для воїна 24 бригади Іллі Ролі. Тоді вдалось назбирати 102 тисячі 200 гривень. Авто прослужило українським військовим пів року на передових позиціях, зокрема в районі бойових дій Бахмута, двічі врятувало життя нашому краянину, і зараз потребує ремонту. Оголошено збір на 40 тисяч гривень:

Номер картки Іллі в ПриватБанк

МФО банку: 305299

Отримувач платежу РОЛЯ ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ

IBAN: UA173052990000026205693234274

Рахунок отримувача: 26205693234274

Валюта картки: UAH

РНОКПП отримувача: 2744503653

НОМЕР БАНКІВСЬКОЇ КАРТКИ 5168 7456 1060 7506

Призначення платежу: Поповнення рахунку РОЛЯ ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ Дякуємо усім, хто відгукнеться фінансово, а також поширить інформацію у соцмережах.