У Теребовлі зустріли тіло загиблого Героя Назарія Богуша

Вулицями Теребовлі проїхав жалобний кортеж, який востаннє везе додому тіло військового Назарія Богуша. Повідомляє міська рада.

Нагадаємо, військовослужбовець 3-ї штурмової бригади, солдат Назарій Богуш загинув 12 грудня 2024 року біля с.Райгородка Сватівського району Луганської області. Захисник 1996 року народження був жителем села Кровинка Теребовлянської громади. Удома на нього чекали мама Катерина, дружина Оксана, 4-річна донечка Катруся та брат Ростислав.

У Теребовлі домовину з тілом Назарія Богуша зустрічали в обідню пору 27 грудня. Після спільної заупокійної молитви в центрі міста, кортеж рушив до рідного дому Героя – у село Кровинку.

Вічна та світла пам’ять!

Герої не вмирають!

Сьогодні, 27 грудня, буде відслужено парастас за покійним о 17.00 год. за адресою: с.Кровинка, вул. Слобода, 135. Чин похорону полеглого військовослужбовця відбудеться завтра, 28 грудня, о 12.00 год. в с.Кровинка.