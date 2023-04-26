Сьогодні на Чортківщину троє Героїв повернулись додому на вічний спочинок

ПОБІГУН Ігор (1990 р.н.) із Чорткова, КАРПІНСЬКИЙ Богдан (1970 р.н.) із с. Біла, Чортківської громади, ГУРМУС Богдан (1976 р.н.) із с.Садки, Товстенської громади.

Стрілець-санітар єгерського батальйону 68-ї окремої єгерської бригади, молодший сержант Побігун Ігор, загинув 17 квітня внаслідок мінно-вибухової травми поблизу населеного пункту Павлівка Донецької області. Також, Гурмус Богдан, загинув цього ж дня, внаслідок мінно-вибухової травми, несумісної з життям, виконуючи бойове завдання по захисту Батьківщини в районі населеного пункту Павлівка Донецької області.

Водій взводу протитанкових керованих ракет Карпінський Богдан помер під час виконання військових обов’язків 18 квітня у населеному пункті Білогорівка, що на Луганщині.

Щирі співчуття родинам померлих, друзям та знайомим.

Невимовна біль стискає серце, бо втрачаємо кращих, втрачаємо тих, хто ще так багато міг зробити і так багато всього не встиг.

Через рашистів не здійснилися мрії та бажання мужніх Героїв, опустіли душі рідних від втрат найдорожчих людей…

Не пробачимо жодної смерті! Маємо боротися до нашої Перемоги. Заради тих, хто віддав за це найдорожче – власне життя…





