Особенности таможенного ввоза антиквариата в Украину

Украинские покупатели, досконально изучившие рынок иностранной онлайн-торговли, знают, что на самой известной торговой площадке мире, интернет-аукционе eBay, представлен огромный ассортимент самых разнообразных товаров. Можно здесь купить по весьма приемлемой цене и предметы, относящиеся к культурным ценностям, антиквариат.

Правда, некоторые наши соотечественники не спешат заключать выгодные сделки с зарубежными продавцами. Это объясняется тем, что они не знакомы с действующей законодательной базой — не знают всех особенностей и нюансов таможенного оформления и ввоза такой специфической продукции на территорию нашей страны. Попробуем разобраться в этих вопросах более детально.

Что считается антиквариатом

Согласно закону Украины, антиквариатом считаются предметы, имеющие определенную историко-художественную ценность, чей возраст превышает пять десятков лет. Более молодые вещи (20-50 лет) относятся к категории винтажных. В то время как раритет — это редкие предметы, изготовленные в ограниченных количествах (не массовое производство), могут относиться и к современной культуре.

Обратите внимание! В Америке и Канаде антиквариатом считаются изделия более почтительного возраста — созданные в начале позапрошлого века (до 1830 года), а также более древние.

У многих людей покупка антиквариата является не только увлекательным хобби, но и вариантом выгодного вложения денег с целью их сохранения и дальнейшего приумножения. Наиболее популярными направлениями для коллекционирования у истинных ценителей антиквариата являются следующие категории:

произведения искусства (картины, статуэтки);

монеты и марки;

посуда;

значки, ордена, награды;

предметы мебели.

Эти и прочие категории товаров от продавцов разных стран мира в широком ассортименте представлены на площадке крупнейшего онлайн-аукциона еБей. По ссылке https://megazakaz.com/ebay/category/20081 можно с ними ознакомиться и сразу заказать услуги профессионального посредника для безопасного выкупа и оперативной доставки на территорию Украины наиболее интересных лотов.

Особенности ввоза культурных ценностей в Украину: что говорит закон

В соответствии с украинским законодательством (Закон Украины 1068-14), перемещение культурных ценностей через государственную границу требует соблюдения определенного регламента. При оформлении антиквариата и его прохождении через таможенный контроль покупателю необходимо предъявить службам:

сопроводительные документы от продавца, подтверждающие легальность происхождения товара;

заключение эксперта (проводится непосредственно на таможне) — если по оценке специалиста товар является культурной ценностью для Украины и его возраст превышает 50 лет, то он освобождается от уплаты таможенных платежей;

грузовую таможенную декларацию.

Обратите внимание! Культурные ценности, находящиеся в розыске, запрещены к ввозу на территорию нашей страны. В случае обнаружения данного факта товары подлежат немедленной конфискации таможенными органами с целью их последующей передачи законному владельцу.

При условии правильного заполнения декларации (недостоверные сведения могут привести к штрафу и даже конфискации груза) и наличии всех необходимых разрешительных и сопроводительных документов таможенное оформление культурных ценностей занимает до 4 часов. Сэкономить время и нервы поможет профессиональный посредник. Он возьмет на себя решение всех сопутствующих вопросов: заключение сделки с продавцом, сбор и корректное оформление всех разрешительных и сопроводительных документов, организацию безопасной доставки ценного груза на территорию Украины, его оперативную растаможку с соблюдением всех законодательных норм и правил.

Именно такой посреднической компанией в Украине является одесская форвардинговая служба Megazakaz. Сотрудники фирмы помогут выгодно купить антиквариат на еБей и без проблем ввезти его в Украину.