«Побач мене» – У Тернополі започаткували проєкт, який покликаний зменшити кількість ДТП

Через обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури в Україні, а також з метою економії електроенергії, у населених пунктах вимикають, або частково зменшують яскравість вуличного освітлення.

Щоб убезпечити дітей на дорозі, треба подбати про те, щоб їх одяг було видно у темряві.

Громадська організація «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» спільно з «Центром готовності цивільних. Тернопіль» від благодійного фонду Сергія Притули розпочали реалізацію проекту «Побач мене».

Ініціатива покликана зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод у темний період часу серед дітей шкільного віку. Для цього організатори роздадуть школярам тернопільської громади 1 400 світловідбиваючі стрічки.

Для отримання стрічок (4-х для 1 школяра чи школярки) необхідно прийти у офіс ГО “Освітньо-аналітичний центр розвитку громад”, який знаходиться по вул. О.Кульчицької 2а, 3-й поверх, каб. 17 з 10:00 до 17:00 (13:00-14:00 обідня перерва).