21:08 | 9.11.2022
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На території Бучацького лісництва незаконно рубали дерева

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На території Бучацького лісництва Бережанського ЛМГ зафіксовано факт самовільної рубки в кварталі 68 виділі 1 та кварталі 68 виділі 3.

Працівниками групи оперативного реагування ДП «Бережанського ЛМГ» виявлено незаконно зрізаних 5 дерев породи дуба звичайного.🪵

🚔Спільно з працівниками поліції встановлено особу порушника і на нього складений протокол про адміністративне правопорушення згідно статті 65 КУпАП та вилучено знаряддя вчинення лісопорушення (бензопилу).

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