На території Бучацького лісництва незаконно рубали дерева

На території Бучацького лісництва Бережанського ЛМГ зафіксовано факт самовільної рубки в кварталі 68 виділі 1 та кварталі 68 виділі 3.

Спільно з працівниками поліції встановлено особу порушника і на нього складений протокол про адміністративне правопорушення згідно статті 65 КУпАП та вилучено знаряддя вчинення лісопорушення (бензопилу).