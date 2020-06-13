Переваги оренди офісу в БЦ Києва. На що варто звернути увагу при оренді та її особливості!

Переваги оренди офісу в бізнес-центрі Києва

В останні роки офісні центри стають візитною карткою ділового Києва, вигідно презентуючи столицю України в середовищі міжнародних і вітчизняних підприємців, бізнесменів, банкірів. Зняти офіс в бізнес-центрі Києва – це не тільки економічно доцільно, а й престижно, оскільки таке розташування гарантує компанії відмінний ділової старт, наявність клієнтури і сприятливі перспективи на майбутнє.

Переваги офісних центрів

Кожен київський діловий центр являє собою елітну комерційну нерухомість, в якій кожне приміщення відповідає високим вимогам покупців або орендарів.

До переваг таких комплексів належить:

зручна транспортна розв’язка – всі бізнес-центри Києва розташовані так, щоб до них можна було дістатися не тільки на особистому, але і на громадському транспорті;

наявність всіх необхідних комунікацій (телефон, інтернет, локальні мережі, бездротовий зв’язок та ін.);

близькість потенційної клієнтури – в багатьох бізнес-центрах є торговий ряд, салони, бутики і магазини, офіси інших компаній, в безпосередній близькості розташовані готелі, ресторани, розважальні заклади. Всі їх співробітники і відвідувачі є потенційною клієнтурою для нової компанії;

продумана внутрішня інфраструктура, включаючи паркінг, охорону, кафетерій і т.д .;

просторі, добре освітлені приміщення, зручні для роботи, які не потребують додаткового ремонту;

ділова атмосфера – нею можуть похвалитися не тільки БЦ в центрі Києва, а й комплекси, розташовані в спальних районах.

Звичайно, оренда офісу в такому центрі коштуватиме дорожче, ніж знімати перероблену квартиру в житловому будинку десь на околиці Києва, але такі витрати необхідні будь-якій комерційній структурі. Це, скоріше, інвестиція, яку компанія робить у своє майбутнє, заявляючи про себе, як про організацію, що поважає своїх клієнтів, партнерів і співробітників.

Правила вибору офісу в бізнес-центрі

Україна тільки починає своє становлення на міжнародному ринку, тому найбільш придатною для ведення бізнесу як і раніше є столиця. Оренда офісу в БЦ Києва – відповідальний крок, зважившись на який, компанія повинна вибрати максимально підходяще для себе приміщення.

На що слід орієнтуватися?

По-перше, на адресу БЦ – слід вибирати той район, в якому робота компанії буде максимально ефективною. Так, наприклад, якщо у фірми є виробничі потужності, бажано вибирати район, звідки легше буде здійснювати контроль над виробничим процесом, здійснювати доставку продукції, проводити ділові зустрічі зі співробітниками заводу. Якщо компанія працює з іноземними партнерами, то потрібно офіс, клас якого буде відповідати загальноприйнятим стандартам, швидше за все, в центрі столиці. Це може бути бізнес-центр IQ або Сенатор. Наступний важливий момент – ціна. Карта Києва рясніє БЦ різної цінової категорії, тому, якщо компанія не має в своєму розпорядженні великим стартовим капіталом, можна зупинити свій вибір на невеликому бізнес-центрі на віддалі від Печерська, наприклад, в такому як БЦ «Прага» в Дніпровському районі чи Євразія в Шевченківському районі столиці . До середнього цінового сегмента належать БЦ на Оболоні і Харківському масиві – райони активно забудовуються, тому офісні приміщення, розташовані в БЦ «Вербний» «Міст» вигідні орендарям і покупцям комерційної нерухомості.

Підсумовуючи, зазначимо, що кожен бізнес-центр в Києві є сучасний комплекс з добре спланованими і відремонтованими офісними приміщеннями. Вони підходять компаніям, задіяним у всіх сферах діяльності – від торгівлі до журналістики, від виробничої сфери до дизайнерського бюро. А щоб не помилитися з вибором БЦ, слід довірити питання оренди або купівлі нерухомості досвідченим ріелторам, які зуміють знайти варіант, що ідеально підходить компанії, як в плані свого місця розташування і метражу, так і по відношенню до цінової категорії.