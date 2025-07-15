У Тернополі водій автобуса травмував жінку під час висадки пасажирів

У Тернополі під час посадки-висадки пасажирів постраждала жінка. Як повідомили в поліції, інцидент стався через неуважність водія громадського транспорту.

За попередніми даними, водій автобуса під час зупинки зачинив двері, не переконавшись, що всі пасажири вийшли безпечно. У результаті дверима було притиснуто ногу тернополянці. Жінку госпіталізували до медичного закладу, де медики діагностували перелом.

Поліція проводить перевірку обставин події та закликає водіїв громадського транспорту бути уважними, дотримуватися правил посадки та висадки пасажирів, а також переконуватися у безпеці кожної зупинки.