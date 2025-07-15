Святий Володимир на мапі Тернопільщини: спадщина, віра та пошана

15 липня за новим церковним календарем святого Володимира Великого, покровителя багатодітних сімей.

Володимир Святославич (більш відомий як Володимир Великий; народився близько 958 р. – 15 липня 1015 р.) –новгородський князь (970–988), Великий князь Київський (979–1015), правитель і хреститель Київської Русі. Онук Київської княгині Ольги, батько князя Ярослава Мудрого. У 988 році прийняв хрещення під іменем Василь, заснував Київську митрополію Константинопольського патріархату, до якої належали щонайменше п’ять єпархій. Першим із руських князів розпочав карбувати власну монету. Використовував особистий знак «тризуб», що став гербом України.

Перші свідчення про вшанування святості Київського князя Володимира Святославича датуються 14 століттям. Володимира вшановують як рівноапостольного святого у греко-католицькій і православній українських традиціях. Проте церковних документів про офіційну канонізацію київського князя немає.

Також 15 липня ми відзначаємо 1035-річчя хрещення України-Руси День Української Державності. Ця подія є дійсно епохальною, адже вона не лише закріпила християнство, як основну релігію Київської держави, вона докорінно змінила життя наших прадідів та загалом вектор розвитку княжої держави, яка з X століття повноцінно стала частиною християнської Європи.

На Тернопільщині церкви св. Володимира Великого є у смт Велика Березовиця, селах Крогулець і Теклівка на Гусятинщині та ін.; є багато храмів на честь св. Володимира і Ольги, зокрема, собор Святих Володимира і Ольги у Хоросткові. Каплички св. Володимира є у селах Підвисоке на Бережанщині, Возилів і Космирин на Бучаччині та інших населених пунктах. Фіґури на честь св. Володимира є у селах Язловець (1994 р., скульптор Р. Вільгушинський) на Бучаччині, Джурин та Цигани (1938) на Чортківщині, Лиса (1991 р., на честь проголошення незалежності України), що на Підгаєччині. А уродженець Манаєва Зборівського району художник і громадський діяч Григорій Сторожук (1904–1960) виконав величний портрет св. Володимира Великого.

Володимир – покровитель багатодітних сімей, до нього звертаються за допомогою, коли хворіють члени сім’ї, просять у святого позбавлення від ворогів, зміцнення у вірі та припинення сварок.

Ми свій європейський вибір зробили ще понад тисячу років тому, за часів існування Київської держави, і цим завдячуємо князю Володимиру Великому. І цей вибір, і нашу історію, і нашу державу, і саме буття нашого народу ми маємо сьогодні боронити від країни-агресора, якої навіть не існувало тоді, коли приймали хрещення кияни і вся Русь.

Тож просимо святого Володимира: позбав нас від ворогів наших, оберігай воїнів-захисників і допоможи Україні здобути якнайшвидший і такий бажаний переможний мир.

Усіх Володимирів, Володимировичів і Володимирівних з Іменинами. Хай ангел-Охоронець Вас оберігає й допомагає!

Віктор Уніят