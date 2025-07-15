Український студент з Тернополя зірвав оплески на дебатах із прем’єром Чехії Петром Фіалою

7 липня у Брно, під час передвиборчої зустрічі прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали, зворушливу промову виголосив український громадський діяч та студент історичного факультету ТНПУ Тарас Катрун. Його слова вдячності чеському народу за підтримку України викликали тривалі оплески в залі та щиру відповідь самого прем’єра.

«Дякую кожному чеху, який дозволив сотням тисяч українців прийти до вашої прекрасної країни, до вашої землі, яка зветься Чеська Республіка», — звернувся до присутніх Катрун.

«Дякую вам особисто, пане прем’єре, за вашу людяність, доброту і за все, що ви робите для моєї Батьківщини й усієї України».

Після виступу зал вибухнув оплесками, а сам Петро Фіала, зворушений промовою, відповів не менш емоційно:

«Ми допомагаємо, бо на вас несправедливо напали. Це правильно. Але ми робимо це і через власну безпеку. Якщо Україна не встоїть, Росія не зупиниться. Піде далі — і буде загрожувати Європі, в тому числі Чехії».

Фіала також підкреслив, що українці щодня платять найвищу ціну за свободу:

«Кожного дня якась українська родина втрачає своїх синів, батьків, братів. Ці люди помирають не лише за Україну, вони помирають і за нашу безпеку».

Після офіційної частини заходу Тарас Катрун мав можливість особисто поспілкуватися з чеським прем’єром та підняти питання збереження української ідентичності в Чехії. Як він зазначив на своїй сторінці у Facebook, багато чехів після події підходили до нього з подяками, тиснули руку й просили сфотографуватися.

«Головна подяка — нашим воїнам, завдяки яким я міг говорити про Україну в мирному залі», — підкреслив Катрун.

Тарас Катрун:

Доброго дня, шановний пане прем’єре, міністри, доброго дня, шановні панове.

Зараз говоритиму від серця.

Хочу сказати два речення.

Перше речення: дякую кожному чеху, який дозволив сотням тисяч українців приїхати до вашої прекрасної землі.

До вашої землі, яка називається Чеська Республіка.

Дякую вам за можливість бути тут і інтегруватися в це чудове суспільство.

Друге речення, яке хочу сказати, стосується нинішніх виборів.

Я дуже цікавлюся історією та політикою.

Ці вибори — це справді про ваше майбутнє.

Думайте серцем, думайте головою, і я сподіваюся, що ви зробите правильний вибір.

І насамкінець хочу подякувати вам особисто, пане прем’єре, за вашу людяність, доброту та за те, що ви робите для моєї Батьківщини та для всієї України.

Щиро вам дякую.

(У залі тривалі оплески.)

Петр Фіала:

Я дякую вам, дуже це ціную. І тільки хочу додати —

не хочу нічого применшити, ви сказали це надзвичайно гарно —

ми допомагаємо тому, що на вас несправедливо напали,

що вам потрібно допомагати, що це правильно.

Але ми робимо це також і заради себе.

Тому що якщо ми не заплющуємо очі, якщо знаємо історію,

то розуміємо, що якщо ви не переможете — навіть з нашою допомогою —

то Росія Владіміра Путіна не зупиниться на Україні,

а піде далі, і буде загрожувати безпеці всієї Європи,

зокрема й Чеської Республіки.

Тому ми продовжимо надавати допомогу, бо це правильно

і тому що це в нашому інтересі, і треба зупинити Росію.

І я знову дякую вам, бо ми можемо допомагати фінансово,

можемо допомагати зброєю,

можемо допомагати тим, що чеське суспільство насправді чудово прийняло

українських біженців — усе це ми можемо робити.

Але у вас — і я це завжди усвідомлюю — щодня, щодня

якась родина втрачає своїх синів, батьків, братів. Люди там щодня

вмирають на фронті. І вмирають не лише за Україну —

вмирають за нашу безпеку, за нашу впевненість.

Тож дякую за це.

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