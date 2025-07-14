Пошкодження системи тривоги: село на Тернопільщині без сирени під час війни

У Горішній Вигнанці викрали елемент системи оповіщення: село тимчасово без сирени

У селі Горішня Вигнанка Чортківської громади тимчасово не працює система оповіщення про повітряну тривогу. Причиною стала крадіжка або умисне пошкодження обладнання — з опори зникла муфта розгалуження та виявлено обірваний кабель.

Фахівці КП «Міськсвітло» виявили пошкодження під час огляду мережі. Наразі комунальники вже працюють над усуненням несправностей і намагаються якомога швидше відновити функціонування системи.

⚠️ Увага: поки тривають ремонтні роботи, жителі села залишаються без оповіщення про повітряну тривогу. Чортківська міська рада закликає мешканців бути особливо уважними до повідомлень у мобільних застосунках або з інших джерел.

Також у громаді звертаються до всіх, хто має будь-яку інформацію про осіб, причетних до пошкодження або крадіжки обладнання, повідомити в поліцію або у міську раду.