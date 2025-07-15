Аварія на водогоні: частина мікрорайону «Дружба» тимчасово без водопостачання
У Тернополі тривають аварійно-відновлювальні роботи на водопровідній мережі в мікрорайоні «Дружба». У зв’язку з цим тимчасово припинено подачу води до низки будинків.
📍Без водопостачання залишаються:
-
вул. Івана Мазепи, 7–28
-
вул. Куток, 10–34
-
вул. Львівська, 2–4
-
майдан Перемоги, 1–4
-
вул. Спадиста, 1–14
-
вул. Чумацька, 43–53
🔧 Завершення робіт заплановано на вівторок, 15 липня, орієнтовно до 15:00.
Комунальники просять жителів із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та заздалегідь запастися водою. У разі потреби підвезення технічної води можна звертатися за телефоном аварійної служби.