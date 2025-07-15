18:35 | 15.07.2025
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Новини Тернополя 

Аварія на водогоні: частина мікрорайону «Дружба» тимчасово без водопостачання

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вода

У Тернополі тривають аварійно-відновлювальні роботи на водопровідній мережі в мікрорайоні «Дружба». У зв’язку з цим тимчасово припинено подачу води до низки будинків.

📍Без водопостачання залишаються:

  • вул. Івана Мазепи, 7–28

  • вул. Куток, 10–34

  • вул. Львівська, 2–4

  • майдан Перемоги, 1–4

  • вул. Спадиста, 1–14

  • вул. Чумацька, 43–53

🔧 Завершення робіт заплановано на вівторок, 15 липня, орієнтовно до 15:00.

Комунальники просять жителів із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та заздалегідь запастися водою. У разі потреби підвезення технічної води можна звертатися за телефоном аварійної служби.

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