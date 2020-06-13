13 червня на Тернопільщині підтверджено 31 випадок зараження вірусом COVID-19
Станом на 13 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1404 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1296 випадків – дорослі, 108 випадків – діти), з них 26 летальних. Видужало 1012 осіб.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 790 осіб, у 22 осіб виявлені антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 209 (93 одужало, 1 летальний);
– Бережанський район – 3 (3 одужало);
– Борщівський район – 14 (14 одужало);
– Бучацький район – 76 (65 одужало, 1 летальний);
– Гусятинський район – 18 (17 одужало);
– Заліщицький район – 56 (41 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 41 (23 одужало);
– Зборівський район – 3 (3 одужало);
– Козівський район – 40 (24 одужало, 1 летальний); 15
– Кременецький район – 417 (304 одужало, 8 летальних);
– Лановецький район – 22 (19 одужало); 3
– Монастириський район – 194 (188 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 7 (5 одужало);
– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);
– Теребовлянський район – 17 (15 одужало);
– Тернопільський район – 73 (18 одужало);
– Чортківський район – 56 (53 одужало);
– Шумський район – 153 (122 одужало, 7 летальних).
За попередню добу:
✅видужало 4 особи
✅проведено 563 дослідження методом ПЛР.
✅підтверджено 31 випадок зараження вірусом COVID-19
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (13 осіб)
⭕️Тернопільський район (3 особи):
• с. Баворів – 1
• с. Застав’є – 2
⭕️Збаразький район (1 особа):
• с. Максимівка – 1
⭕️Заліщицький район (6 осіб):
• с. Городок – 6
⭕️Козівський район (8 осіб):
• смт. Козлів – 4
• с. Слобідка – 1
• с. Золота Слобода – 3