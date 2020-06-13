13 червня на Тернопільщині підтверджено 31 випадок зараження вірусом COVID-19

Станом на 13 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1404 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1296 випадків – дорослі, 108 випадків – діти), з них 26 летальних. Видужало 1012 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 790 осіб, у 22 осіб виявлені антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 209 (93 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 3 (3 одужало);

– Борщівський район – 14 (14 одужало);

– Бучацький район – 76 (65 одужало, 1 летальний);

– Гусятинський район – 18 (17 одужало);

– Заліщицький район – 56 (41 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 41 (23 одужало);

– Зборівський район – 3 (3 одужало);

– Козівський район – 40 (24 одужало, 1 летальний); 15

– Кременецький район – 417 (304 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 22 (19 одужало); 3

– Монастириський район – 194 (188 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 7 (5 одужало);

– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

– Теребовлянський район – 17 (15 одужало);

– Тернопільський район – 73 (18 одужало);

– Чортківський район – 56 (53 одужало);

– Шумський район – 153 (122 одужало, 7 летальних).

За попередню добу:

✅видужало 4 особи

✅проведено 563 дослідження методом ПЛР.

✅підтверджено 31 випадок зараження вірусом COVID-19

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (13 осіб)

⭕️Тернопільський район (3 особи):

• с. Баворів – 1

• с. Застав’є – 2

⭕️Збаразький район (1 особа):

• с. Максимівка – 1

⭕️Заліщицький район (6 осіб):

• с. Городок – 6

⭕️Козівський район (8 осіб):

• смт. Козлів – 4

• с. Слобідка – 1

• с. Золота Слобода – 3