На «Дружбі» друге за кілька днів пошкодження водопроводу: без води — десятки будинків

У мікрорайоні «Дружба» в Тернополі тривають аварійно-відновлювальні роботи на водопровідній мережі. На майдані Перемоги вдруге за кілька днів стався прорив труби, якій майже 60 років.

Унаслідок пошкодження тимчасово припинено подачу води до низки житлових будинків. Без водопостачання залишаються:

вул. Івана Мазепи, 7–28

вул. Куток, 10–34

вул. Львівська, 2–4

майдан Перемоги, 1–4

вул. Спадиста, 1–14

вул. Чумацька, 43–53

У КП «Тернопільводоканал» зазначають, що фахівці докладають максимум зусиль, аби якнайшвидше відновити подачу води. Завершення ремонтних робіт заплановано на вівторок, 15 липня, орієнтовно до 15:00.

Комунальники також закликають мешканців завжди мати невеликий запас води в оселі, щоб уникнути дискомфорту під час подібних непередбачуваних ситуацій.

«Дякуємо жителям мікрорайону за терпіння і розуміння. Ми працюємо, аби вода якомога швидше з’явилася у ваших кранах», — повідомили у водоканалі.