У Тернополі обрали кращого начальника караулу області!
Це не просто конкурс. Це — випробування для тих, хто першими заходить у вогонь, приймає рішення під тиском секунд і веде за собою команду.
14 липня, Тернопіль. 28 начальників караулів з усієї області пройшли через низку складних випробувань — від тестів і тактичних завдань до штурму навчальної вежі. Це справжній марафон витривалості, знань і командирського духу.
Хто швидше вдягне бойове спорядження? Хто точніше зав’яже рятувальну петлю або зійде по штурмовій драбині? Хто краще знає тактику дій під час надзвичайних ситуацій?
Усі ці вправи — не просто завдання, а моделювання реальних викликів, які трапляються щодня.
Переможці конкурсу: Іван Боднарук (26 ДПРЧ, м. Тернопіль) — представлятиме область на всеукраїнському етапі
Мирослав Олексієнко (4 ДПРЧ, м. Збараж)
Андрій Сташків (6 ДПРЧ, м. Чортків)
У номінації «Кращий молодий начальник караулу» переміг лейтенант Віктор Мазурик (19 ДПРЧ, м. Монастириська)