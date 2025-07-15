Допомога ветеранам — не без «відкатів»? У Зборові звільнили посадовця

Секретаря Зборівської міської ради достроково звільнено з посади: депутати підтримали рішення більшістю голосів

15 липня депутати Зборівської міської ради на Тернопільщині під час сесії проголосували за дострокове припинення повноважень секретаря ради Олександра Парація. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

У сесії взяли участь 18 із 26 обранців. Сам Олександр Парацій на засіданні не був присутній — перебуває у відпустці.

Рішення ухвалили за результатами таємного голосування:

🔹 15 депутатів підтримали звільнення,

🔹 2 — висловилися проти,

🔹 1 — утримався.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують імовірне шахрайство, пов’язане з посадовцем Зборівської міської ради. За даними поліції, чоловік пропонував ветеранам допомогу в межах обласної програми «Турбота», але ставив умову — частину коштів потрібно було повернути йому. Імовірно, йдеться саме про Олександра Парація.