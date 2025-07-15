18:36 | 15.07.2025
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Допомога ветеранам — не без «відкатів»? У Зборові звільнили посадовця

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Секретаря Зборівської міської ради достроково звільнено з посади: депутати підтримали рішення більшістю голосів

15 липня депутати Зборівської міської ради на Тернопільщині під час сесії проголосували за дострокове припинення повноважень секретаря ради Олександра Парація. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

У сесії взяли участь 18 із 26 обранців. Сам Олександр Парацій на засіданні не був присутній — перебуває у відпустці.
Рішення ухвалили за результатами таємного голосування:
🔹 15 депутатів підтримали звільнення,
🔹 2 — висловилися проти,
🔹 1 — утримався.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують імовірне шахрайство, пов’язане з посадовцем Зборівської міської ради. За даними поліції, чоловік пропонував ветеранам допомогу в межах обласної програми «Турбота», але ставив умову — частину коштів потрібно було повернути йому. Імовірно, йдеться саме про Олександра Парація.

На Тернопільщині розгорівся скандал: ветеранів змушували “віддати частину допомоги” депутату

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