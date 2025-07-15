328 тисяч гривень збитків: на Тернопільщині судитимуть чоловіка за незаконний вилов риби

Жителя одного з сіл Тернопільського району судитимуть за незаконний промисел риби, що завдав державі збитків на понад 328 тисяч гривень. Обвинувальний акт уже скеровано до суду за процесуального керівництва Бережанської окружної прокуратури.

Як встановило слідство, 22 травня о 6:00 ранку чоловік здійснював нелегальний вилов риби на території Залозецького ставу, який є гідрологічним заказником місцевого значення. Ловив за допомогою заборонених знарядь, без жодного дозволу та ще й у період нересту, що є грубим порушенням природоохоронного законодавства.

Внаслідок цих дій рибному господарству України завдано істотної шкоди, оціненої фахівцями у понад 328 тисяч гривень.

Крім кримінального провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним добувним промислом), прокурори подали цивільний позов до обвинуваченого про відшкодування завданої шкоди.

📌 Справу розглядатиме суд. Максимальна санкція статті — обмеження волі до трьох років.

🔎 Справу веде Бережанська окружна прокуратура.