Як обрати фрезер для манікюру та педикюру для домашнього використання?

Фрезер є спеціальним інструментом для апаратної техніки манікюру та педикюру. Він дозволяє обробляти нігті, шкіру навколо них, а також коригувати форму нігтьової пластини, прибирати гель-лакове покриття. Сьогодні існує велика кількість фрезерів, які можна використовувати вдома: портативні, стаціонарні тощо. З таким великим різноманіттям брендів, моделей та характеристик підібрати найкращий варіант для домашнього застосуванням стає дуже складним завданням.

У нашій статті пропонуємо детальніше поговорити про те, як правильно обрати фрезер для домашнього манікюру та педикюру. Проаналізувавши всю запропоновану інформацію, ви зможете тут придбати надійний інструмент, який буде ефективно виконувати покладені на нього задачі протягом тривалого часу.

Які існують фрезери для апаратного педикюру та манікюру?

Сучасний ринок нейл продукції вражає своєю різноманітністю. Достатньо відкрити сайт інтернет-магазину MAKEUP, щоб упевнитися в цьому. І вивчаючи каталог фрезерів, представниці прекрасної статі починають плутатися, і можуть обрати неправильний пристрій. Для розвʼязання даної проблеми розглянемо основні типи фрезерів та їхні переваги, недоліки:

Професійні. Вони здатні працювати на дуже високих обертах, навіть при звичайному навантаженні. У більшості випадків потужність таких виробів варіюється від 30 до 60 Вт. Перевагами професійних фрезерів є висока потужність, шо дозволяє працювати навіть з дуже ороговілою шкірою та жорсткими нігтями, а також мінімальні ризики перегріву.

Фрезери для домашнього використання. Це дуже прості прилади, які відрізняються потужністю до 40 Вт. Їхніми перевагами є компактний розмір, зручність, доступна ціна. Такі фрезери ідеально підходять для новачків, оскільки вони є менш агресивними до нігтьової пластини.

Бездротові моделі. Ці фрезери працюють завдяки вбудованій батареї, що дозволяє використовувати їх у різних місцях без привʼязки до розетки. Перевагами даної продукції є мобільність та зручність застосування. Вони компактні та мають невелику вагу.

Мережеві. Ці прилади працюють виключно від електричної мережі. Як правило, мережеві моделі є потужнішими за акумуляторні фрезери, проте є менш мобільними. До переваг можна також віднести доступну ціну.

Комбіновані. Це хороший фрезер для манікюру, оскільки він може працювати від мережі або акумулятора. Перевагами даного пристрою є універсальність використання, мобільність та ширший діапазон потужності, швидкості.

Це основні класифікації інструментів для апаратного манікюру. Обовʼязково потрібно розібратися з тим, який варіант більше підходить з урахуванням власних побажань.

Критерії правильного вибору фрезера

Від характеристик даного пристрою залежить якість та безпека роботи, швидкість виконання процедур, комфорт. Давайте розберемося, на що варто звернути увагу під час вибору фрезера:

Потужність. Від цього параметрі залежить, наскільки швидко буде обертатися фреза і, відповідно, ефективність процедури. Для домашнього використання достатньо 30-60 Вт.

Швидкість обертання. Для домашнього апаратного манікюру достатньо обрати модель з 20 000-35 000 об/хв.

Крутний момент. Простими словами – це сила, з якою буде обертатися фреза. Потрібно розуміти, що чим вищий даний показник, тем легше буде справлятися фреза з різноманітними щільними матеріалами.

Система охолодження. Вона дозволяє захищати електромотор від перегріву та продовжувати термін служби пристрою.

Рекомендуємо обирати тільки сертифіковані фрезери, оскільки наявність цього документи є гарантією якості, відповідності високим стандартам бʼюті індустрії та безпеки. Не варто забувати про комплектацію пристрою, адже чим більше аксесуарів до фрезера, тим ширші його можливості.