Діти за кермом масово потрапляють у ДТП на Тернопільщині

Щороку з настанням літа на дорогах Тернопільщини різко зростає кількість дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх. Особливе занепокоєння викликають аварії, пов’язані з мототранспортом. За кожною такою трагедією — не просто цифра в статистиці, а зламана дитяча доля та сльози батьків, які втратили найдорожче.

За перше півріччя 2025 року в області трапилось 52 аварії за участю мопедів і мотоциклів, з яких 20 — за участі неповнолітніх водіїв. У результаті в 11 ДТП травмовано 13 дітей та підлітків. Це — реальні наслідки безвідповідального поводження з транспортом і безпечності дорослих.

Поліцейські наголошують: мотоцикл — це не розвага, а транспортний засіб, керування яким вимагає не тільки вмінь, але й офіційного дозволу, наявності шолома, знання ПДР та достатнього рівня відповідальності. Та замість цього часто бачимо іншу картину: неповнолітній — без водійського посвідчення, без належного екіпірування, іноді навіть без базових навичок — сідає за кермо мотоцикла, подарованого або дозволеного батьками.

“Мотоцикл — це мінімум стабільності та максимум ризику навіть на рівній дорозі. У кращому випадку — травми й довге лікування, у гіршому — втрачене життя”, — попереджають правоохоронці.

Що говорить закон?

Згідно із законодавством України, керувати мототранспортом дозволено лише з 16 років. Усі інші випадки — це порушення, за яке несуть відповідальність і водії, і їхні батьки.

Заклик до батьків

Не даруйте дітям небезпеку. Не садіть їх за кермо того, що вони не мають права і досвіду керувати. Літо — це про відпочинок, розвиток, подорожі, а не про лікарні, реанімації та похорони.

Цінуйте життя. Другого шансу може й не бути.