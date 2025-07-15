Діти за кермом масово потрапляють у ДТП на Тернопільщині
Щороку з настанням літа на дорогах Тернопільщини різко зростає кількість дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх. Особливе занепокоєння викликають аварії, пов’язані з мототранспортом. За кожною такою трагедією — не просто цифра в статистиці, а зламана дитяча доля та сльози батьків, які втратили найдорожче.
За перше півріччя 2025 року в області трапилось 52 аварії за участю мопедів і мотоциклів, з яких 20 — за участі неповнолітніх водіїв. У результаті в 11 ДТП травмовано 13 дітей та підлітків. Це — реальні наслідки безвідповідального поводження з транспортом і безпечності дорослих.
Поліцейські наголошують: мотоцикл — це не розвага, а транспортний засіб, керування яким вимагає не тільки вмінь, але й офіційного дозволу, наявності шолома, знання ПДР та достатнього рівня відповідальності. Та замість цього часто бачимо іншу картину: неповнолітній — без водійського посвідчення, без належного екіпірування, іноді навіть без базових навичок — сідає за кермо мотоцикла, подарованого або дозволеного батьками.
“Мотоцикл — це мінімум стабільності та максимум ризику навіть на рівній дорозі. У кращому випадку — травми й довге лікування, у гіршому — втрачене життя”, — попереджають правоохоронці.
Що говорить закон?
Згідно із законодавством України, керувати мототранспортом дозволено лише з 16 років. Усі інші випадки — це порушення, за яке несуть відповідальність і водії, і їхні батьки.
Заклик до батьків
Не даруйте дітям небезпеку. Не садіть їх за кермо того, що вони не мають права і досвіду керувати. Літо — це про відпочинок, розвиток, подорожі, а не про лікарні, реанімації та похорони.
Цінуйте життя. Другого шансу може й не бути.