У Підволочиську понад тиждень горить сміттєзвалище: мешканці задихаються і вимагають дій

У Підволочиську вже більше тижня тліє та періодично займається сміттєзвалище. Густий дим накрив усе місто, а місцеві мешканці скаржаться на задушливе повітря, постійний сморід і відсутність реакції з боку влади.

Про ситуацію повідомили журналісти телеканалу «Тернопіль 1». Люди обурені: дихати стає все важче, вікна доводиться тримати зачиненими навіть у спеку, а вночі діти прокидаються з кашлем.

«Це вже стало нормою — літо і дим. Ніхто нічого не робить. І щороку — та сама історія», — кажуть жителі.

Причини займання офіційно не оприлюднені. Відомо лише, що вогонь не вдається повністю загасити — сміття тліє з новою силою день за днем. За словами мешканців, місцева влада не дає жодної офіційної інформації про ситуацію, не оприлюднює попереджень і не інформує про заходи з ліквідації пожежі.

Фахівці наголошують: стихійне займання на полігоні — це не лише джерело дискомфорту, а й реальна загроза для здоров’я. У диму містяться токсичні речовини, які можуть викликати головний біль, алергії, нудоту, погіршення самопочуття, особливо в людей із хронічними захворюваннями.

Мешканці Підволочиська закликають до негайного втручання — вимагають оперативного гасіння пожежі та системного вирішення проблеми з утилізацією відходів. Адже ситуація повторюється з року в рік, а висновків ніхто не робить.

🔴 Сміттєзвалище — не має права бути вогнищем небезпеки. Люди мають право дихати чистим повітрям.

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