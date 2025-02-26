Samsung Galaxy S25 VS S23: стоит ли обновляться?

Многие владельцы модели S23 задумываются о том, стоит ли переходить на новинку 2025 года — Galaxy S25. Рассмотрим ключевые отличия между этими двумя устройствами.

Дизайн и экран

На первый взгляд, гаджеты похожи. Однако при детальном рассмотрении видно, как изменился Samsung Galaxy S25:

боковые грани стали менее острыми и более закругленными;

камера на задней панели стала немного толще.

Что касается дисплея, S25 получил несколько улучшений по сравнению с S23:

диагональ экрана увеличилась до 6.2 дюйма (в S23 — 6.1″);

максимальная яркость возросла до 2600 нит (в S23 — 1750 нит);

применена более энергоэффективная технология LTPO.

Эти усовершенствования влияют на визуальное восприятие дисплея новинки. И хотя модели имеют одинаковое разрешение, частоту обновления 120 Гц и поддержку HDR10+, S25 обеспечивает более качественный опыт просмотра.

Производительность и ПО

Главное отличие Galaxy S25 от предшественника — новый процессор Snapdragon 8 Elite. Он демонстрирует значительный прирост производительности в синтетических тестах. Объем оперативной памяти в базовой версии S25 также увеличен до 12 ГБ (в S23 — 8 ГБ).

Еще одно важное преимущество S25 — расширенная программная поддержка. Samsung обещает 7 лет обновлений операционной системы для этой модели, тогда как S23 получит только 4 года апдейтов. Кроме того, в новинке сглажены анимации в оболочке One UI 7, что делает интерфейс более плавным.

Игровая производительность

Galaxy S23 отлично справляется с мобильными играми благодаря мощному «железу». Он способен стабильно выдавать 120 FPS в PUBG и легко справляется с такими требовательными играми, как Genshin Impact и Call of Duty Mobile. Однако S25 демонстрирует значительно более высокий FPS в играх, что будет заметно для большинства геймеров.

Камеры

Характеристики камер Galaxy S25 идентичны S23:

основной модуль на 50 Мп;

телеобъектив на 10 Мп с 3x оптическим зумом;

ультраширокий объектив на 12 Мп;

фронтальная камера на 12 Мп.

Обе модели поддерживают запись видео в разрешении до 8K@24fps и 4K@60fps. Сравнивая фото и видео, сделанные на оба смартфона, можно сказать, что отличия практически незаметны. Улучшения могут быть только на уровне программной обработки, но они незначительны.

Батарея и зарядка

В Galaxy S25 емкость аккумулятора была немного увеличена до 4000 мАч (в S23 — 3900 мАч). При этом параметры зарядки остались без изменений:

проводная — 25 Вт;

беспроводная — 15 Вт;

обратная беспроводная зарядка для аксессуаров.

Автономность нового смартфона действительно немного лучше, чем у предшественника. Однако обновляться на S25 только ради более емкого аккумулятора вряд ли стоит.

Вывод

Galaxy S25 получил ряд улучшений по сравнению с S23. Обновление может быть актуальным для тех, кто нуждается в:

максимальной производительности для ресурсоемких задач;

длительной программной поддержке с большим количеством обновлений ОС.

Однако и прошлогодняя модель все еще отлично справляется с большинством задач, хоть и уступает новинке по ключевым параметрам. Поэтому решение стоит принимать, исходя из того, насколько текущий смартфон соответствует требованиям 2025 года.