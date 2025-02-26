Samsung Galaxy S25 VS S23: чи варто переходити?

Багато власників моделі S23 загадуються над питанням, чи варто оновлюватися до новинки 2025-го — Galaxy S25. Розглянемо ключові відмінності між цими двома пристроями.

Дизайн і екран

На перший погляд, гаджети схожі. Однак при ретельному дослідженні видно, як змінився смартфон Samsung Galaxy S25:

бокові грані стали менш гострими і більш закругленими; камера на задній панелі стала трохи товщою.

Що стосується дисплея, S25 отримав кілька покращень у порівнянні з S23:

діагональ екрана збільшилася до 6.2 дюйма (у S23 — 6.1″); максимальна яскравість зросла до виняткових 2600 ніт (у S23 — 1750 ніт); застосована енергоефективніша технологія LTPO.

Ці вдосконалення впливають на візуальну якість дисплея новинки. І хоча моделі мають однакову роздільну здатність, частоту оновлення 120 Гц і підтримку HDR10+, S25 забезпечує топовий досвід перегляду.

Продуктивність і ПЗ

Головна відмінність Galaxy S25 від попередника — новий процесор Snapdragon 8 Elite. Він забезпечує помітний приріст продуктивності в синтетичних тестах. Обсяг оперативної пам’яті в базовій версії S25 також збільшено до 12 ГБ (у S23 — 8 ГБ). Ще одна вагома перевага S25 — розширена програмна підтримка. Samsung обіцяє 7 років оновлень операційної системи для цієї моделі. Для порівняння, S23 отримає лише 4 роки апдейтів. Також у новинці дещо згладжені анімації в оболонці One UI 7, що робить інтерфейс плавнішим.

Ігрова продуктивність

Galaxy S23 чудово справляється з мобільними іграми завдяки потужному «залізу». Він здатний видавати стабільні 120 FPS в PUBG і відмінно тягне інші вимогливі тайтли, як-от Genshin Impact і Call of Duty Mobile. Але S25 демонструє значно вищий FPS в іграх. Для більшості геймерів ця різниця буде помітною.

Камери

Характеристики камер Galaxy S25 ідентичні S23:

основний модуль на 50 Мп; телеоб’єктив на 10 Мп з 3x оптичним зумом; ультраширик на 12 Мп; фронталка на 12 Мп.

Обидва смартфони знімають в роздільній здатності до 8K@24fps і 4K@60fps. Порівнюючи фото і відео, зроблені на дві моделі, відмінності практично непомітні. Покращення можуть бути на рівні софтової обробки, але вони незначні.

Батарея і зарядка

У Galaxy S25 місткість акумулятора була злегка збільшена до 4000 мА-год (у S23 — 3900 мА-год). При цьому параметри зарядки залишилися незмінними:

дротова 25 Вт; бездротова 15 Вт; зворотна бездротова для аксесуарів.

Автономність нового смартфона дійсно трохи краща, ніж у попередника. Якщо не брати до уваги інші характеристики, то оновлюватися на S25 лише заради місткішого акумулятора точно не варто.

Висновок

Отже, Galaxy S25 приніс декілька змін у порівнянні з S23. Апгрейд може бути актуальним для тих, хто потребує:

максимальної продуктивності для ресурсомістких завдань; тривалої програмної підтримки з великою кількістю оновлень ОС.

Однак і модель минулого року все ще справляється із задачами, хоча і поступається новинці за ключовими параметрами. Тому рішення треба приймати на основі того, наскільки поточний смартфон відповідає вимогам 2025 року.