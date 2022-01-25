Все, що ви боялися запитати про… рак молочної залози

Число хворих на рак молочної залозисз кожним роком зростає, а це найпоширеніший вид злоякісних новоутворень у жінок.

Як і в якому віці можна виявити це захворювання, що таке генетичне тестування раку молочної залози, які основні фактори ризику розвитку патології – про все це – у нашій новій статті.

Як виявити рак молочної залози на ранній стадії?

На доклінічному етапі (тобто до появи перших симптомів) для цього використовується УЗД молочних залоз та мамографія. Щорічний огляд у мамолога знижує смертність серед жінок 40-50 років від раку молочної залози на 11%, а серед 50-80-річних – на третину. Звичка до проходження обстеження має сформуватись ще від 25-30 років.

В якому віці можна знайти рак?

Процес зародження та розвитку раку – канцерогенез – частіше починається в організмі в період після 45 років – його можна вважати природною частиною старіння. Частка пацієнток із раком молочної залози віком до 40 років становить лише 6,4%. А для того, щоб виявити один випадок у жінки 20-30 років, лікар повинен спостерігати 1,7 тисячі пацієнток протягом десятиліття.

Захворювання на рак молочної залози в ранньому віці, як правило, тісно пов’язане з генетикою.

До 10% всіх випадків раку грудей провокують спадкові мутації, третина яких припадає на гени BRCA1 і BRCA2. Поломки в BRCA1 підвищують ймовірність розвитку цього захворювання до 45-60%. У носіїв мутацій у BRCA2 ризики становлять 25-40%.

Якщо ваші родички по одній лінії (материнській або батьківській) хворіли на рак грудей або яєчників або якщо в сімейному анамнезі є спадкові пухлинні синдроми, то є сенс пройти генетичне дослідження та проконсультуватися з онкологом-мамологом.

Що таке генетичне тестування раку молочної залози?

Фахівці досліджують структури дев’яти генів, у яких поломки виникають найчастіше. Щоб пройти тестування, потрібно направити до лабораторії зразок венозної крові.

Можна окремо перевірити гени BRCA1 та BRCA2, з якими пов’язують найбільші ризики розвитку раку. Фахівці перевіряють ділянки ДНК на наявність хот-спотів – найпоширеніших мутацій.

Що підвищує ризик виникнення раку грудей упродовж життя?

Основним фактором ризику є вік. За умови тривалості життя 75 років і більше, на рак молочної залози захворіє кожна восьма жінка. Тривалість дії жіночих статевих гормонів має важливе значення. Чим раніше починаються місячні і чим пізніше закінчуються — тим вищий ризик.

Недосип і часте безсоння збільшують ймовірність розвитку раку молочної залози вдвічі. Також у групі ризику перебувають люди з вахтовим графіком роботи.

Жінки, що входять до групи ризику, повинні проходити профілактичні огляди молочної залози у мамолога чи онколога не менше 1 разу на рік. Регулярність оглядів та об’єм діагностичних заходів призначається лікарем. Також потрібно не забувати й про таку схему обстеження:

До 39 років включно -1 раз на рік огляд молочних залоз, 1 раз на рік УЗД молочних залоз, навіть за відсутності скарг та симптомів. З 40 років -1 раз на рік огляд молочних залоз, 1 раз на рік УЗД молочних залоз, 1 раз на два роки мамографічне дослідження. Старше 50 років -1 раз на рік огляд молочних залоз, 1 раз на рік УЗД молочних залоз, 1 раз на рік мамографічне дослідження.

Будьте уважні до свого здоров’я та регулярно проходьте профілактичні обстеження. ПАМ’ЯТАЙТЕ: рак молочної залози, виявлений на ранній стадії, виліковний.

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