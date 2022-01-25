Смарт-часы Samsung

Современный мир требует от людей быть всегда в тонусе и все успевать. Чтобы сделать повседневную жизнь более удобной и комфортной, компания Samsung Electronics разработала смарт-часы Galaxy Watch. Часы Самсунг помогают своему обладателю контролировать любые физические изменения, а также находится всегда на связи.

Характеристика девайса

Разработчики позаботились о том, чтобы умные часы могли анализировать состав тканей организма, узнавать процентное соотношения жира и мышц, а также контролировать показатель воды в организме. Galaxy Watch позволяет:

считать пройденные шаги;

определить расход калорий;

проводить мониторинг качества сна в зависимости от фазы;

определять уровень кислорода в крови;

отслеживать особенности дыхания;

проверять частоту и ритм сердцебиения;

заходить с часов в любое приложение, которое установлено на телефоне.

Все данные, полученные о состоянии здоровья, можно с легкостью сохранять в своем мобильном телефоне. Galaxy Watch позволит вам сделать свои тренировки еще более интересными. Теперь вы можете активно проводить время с друзьями и даже соревноваться, получая за физические нагрузки балы со значками.

Девайс с операционной системой Wear OS позволяет совершить быстрый доступ к любым приложениям на вашем телефоне, начиная от музыки и заканчивая фитнес-программами.

Дизайн часов Samsung Galaxy Watch

Galaxy Watch имеет стильный и лаконичный дизайн. Часы выполнены из прочного алюминиевого состава, благодаря чему надежно защищены от сколов и других повреждений. Дизайнеры позаботились о том, чтобы смарт-часы подходили под любой стиль, поэтому выпустили несколько линеек стильных ремешков. Любители классики могут выбрать ремешок из комбинированной кожи, для спортивных людей прекрасно подойдут разноцветные ремешки из фторэластомерного материала.

Еще одной особенностью смарт-часов Самсунг является возможность выбора разнообразных циферблатов. Обладатель девайса может самостоятельно изменять шрифт и фон на циферблате. В новой серии часов доступна анимированная графика, которая покажет, чем вы занимаетесь в данный момент.

Samsung Galaxy — уникальный девайс, позволяющий вести активный образ жизни, контролируя свое здоровье. Подобрать смарт-часы Самсунг можно под абсолютно любой стиль и образ жизни. С этими часами вы будете чувствовать себя комфортно и совершенно.