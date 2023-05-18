Як обрати гірський велосипед

Гірський велосипед — екологічний транспортний засіб, який підходить не лише для велотуризму, але й для їзди бездоріжжям, в сільській місцевості та в умовах міста. Він обладнаний міцною рамою, покращеною амортизацією, більш широкими колесами, тому стане зручним та надійним помічником у щоденних поїздках незалежно від місцевості та якості дорожнього покриття. Залежно від характеристик він може підійти для підлітків та дорослих різного зросту та рівня фізичної підготовки.

На що звернути увагу при виборі гірського велосипеда

Вибираючи гірський велосипед слід звернути увагу на:

амортизацію: хардтейл чи двопідвіс (лише спереду, чи спереду та ззаду);

кількість швидкостей (на практиці, більшості велосипедистів достатньо 21 швидкості, інші потрібні вкрай рідко, тому за них не варто переплачувати);

гальма (вона має бути надійною, адже саме від неї значною мірою залежить безпека руху на дорозі чи, ще більше в горах);

колеса (гірські моделі представлені з колесами 24, 26, 29 дюймів з широкими шинами, найактуальнішими сьогодні є варіанти з 29-дюймовими колесами, вони хоч і важчі, проте забезпечують краще зчеплення та більший імпульс від обертання коліс);

рама (вона повинна підходити за ростом і мати зручну форму, тому вибирати слід індивідуально).

Також індивідуально потрібно вибирати дизайн, колір, додаткові аксесуари. Наприклад, не у всіх моделях є звуковий сигнал, багажник, тримач для пляшки з водою — ці всі деталі у більшості випадків потрібно купляти окремо, зважаючи свої потреби.

Чи має значення ціна гірського велосипеда

Перше, що важливо проаналізувати перед початком пошуку моделі велосипеда — це бюджет. Потрібно визначитись, яку максимальну суму готові викласти за нього. Адже в кожній ціновій категорії можна знайти ідеальний транспорт для себе.

Звичайно, вартість має значення, професійні гірські велосипеди для велотуризму, змагань коштують дорого, адже створені з урахуванням всіх нюансів і потреб спортсменів. Пересічному покупцю, якому потрібен надійний, безпечний велосипед для їзди сільською місцевістю, в умовах міста чи поїздок у гори за нескладним маршрутом не варто переплачувати за непотрібні йому функції. В такому випадку достатньо бюджетної моделі зі стандартними характеристиками. Проте дуже важливо купити велосипед в надійному магазині, наприклад, “Велопланета”, а не на ринку або в сумнівного продавця на барахолках.