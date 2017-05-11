Тернополянку ошукали на вісім тисяч гривень

Із заявою про шахрайство до місцевих поліцейських звернувся 26-річна жителька обласного центру. Жінка повідомила, що з її банківської картки зникли власні заощадження.

Потерпіла розмістила оголошення про продаж дитячої коляски на сайті «OLX». Згодом до неї зателефонував невідомий та попросив повідомити номер банківської картки для перерахунку коштів за придбаний товар.

Через певний проміжок часу знову пролунав дзвінок. Невідомий представився працівником банку. Зловмисник повідомив, що на банківський рахунок продавця надійшли кошти, але через збій системи гроші неможливо зняти з картки. Попросив підійти до банкомату для здійснення деяких операцій.

За підказками шахрая, замість отримати, жителька краю перевела власні гроші на чужий рахунок та втратила вісім тисячі гривень. Ошукана жінка зрозуміла, що потерпіла від рук шахраїв, коли отримала смс про здійснену операцію. За допомогою звернувся до правоохоронців.

Поліцейські нагадують мешканцям Тернопільщини не довіряти телефонним дзвінкам від невідомих, не повідомляти інформацію ваших банківських карток. Ні один працівник банку не буде в телефонному режимі вирішувати грошові питання щодо ваших заощаджень.